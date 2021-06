Rangsdorf

Die Gemeinde Rangsdorf wird auch weiter kontinuierlich wachsen. Neben Tagesordnungspunkten zu den Bauabsichten im Historischen Ortskern wird sich der Bauausschuss am Dienstagabend mit der städtebaulichen Entwicklung in Pramsdorf beschäftigen.

Dabei haben die Eigentümer der betroffenen Flächen, die Schierstädt’sche Erben GmbH, eine städtebauliche Machbarkeitsstudie vorgelegt. Sie zeigt „Entwicklungsperspektiven für das Gebiet Kiessee in Pramsdorf mit Vorschlägen zur Nutzung und Grundstücksneuordnung“ auf. Der Bereich umfasst den südlichen und östlichen Uferbereich des Kiessees, die angrenzenden Ackerflächen im Norden bis am Tannenforst und östlich bis an das Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ sowie die vorhandene Bebauung an der Pramsdorfer Straße.

Naturnahe Badestelle am Kiessee

Der Machbarkeitsstudie zufolge, die von den Berliner Stadtplanern Jahn, Mack und Partner erstellt wurde, könnten dort zwischen 30 und 40 Wohneinheiten entstehen. Die Wohnbebauung von rund 17000 Quadratmetern Wohnfläche soll entlang der Bergstraße in Form von Einfamilien- und Doppelhäusern entstehen. In der aktuellen Planung sind Grundstücksgrößen von 600 bis 700 Quadratmetern vorgesehen. Unmittelbar am Kiessee soll dabei ein öffentlich zugänglicher Uferweg für Spaziergänger und andere Naherholungszwecke entstehen. Erhalt und Ausbau einer naturnahen Badestelle sorgen der aktuellen Planung zufolge dafür, den Kiessee für Badezwecke weiter zu nutzen. Dafür soll an anderer Stelle der Zugang zum Wasser verringert oder vollständig verhindert werden. Die Gemeinde möchte im Zuge der Bebauung die Bergstraße „mindestens um die heutige Straßenbreite nach Osten“ verlegen.

Die Verlagerung der Bergstraße wird im Zusammenhang mit dem Bau der Dresdner Bahn notwendig, wenn der Bahnübergang zugunsten einer Brücke in Pramsdorf verschwindet und die Bergstraße an die künftige Eisenbahnbrücke anschließt. Für die Realisierung der Pläne der Schierstädt’schen Erben ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich, für beides sind im aktuellen Haushalt der Gemeinde keine Mittel eingeplant.

Von Udo Böhlefeld