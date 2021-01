Rangsdorf

Im neuen Gewerbegebiet an der Klein Kienitzer Straße in Rangsdorf tut sich etwas. Auf der Erweiterung des Gewerbegebietes Theresenhof nordöstlich des Südring-Centers bezieht der Logistik-Dienstleister GEFCO den ersten Bauabschnitt mit rund 12.000 Quadratmetern Logistikfläche.

Wie Panattoni, der führende Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien in Europa meldet, erreicht er die Teilvermietung in seiner bislang größten, spekulativ errichteten Immobilie Panattoni Park Berlin Süd in Rangsdorf. Der neue Nutzer, die GEFCO Deutschland GmbH mit Hauptsitz im hessischen Mörfelden-Walldorf ist ein internationaler Anbieter von weltweiten Logistik- und Transportlösungen.

Erster Bauabschnitt fast fertig

Der erste Bauabschnitt ist so gut wie fertig. GEFCO bezieht das Gelände voraussichtlich im März. Auf der Gesamtfläche des Logistikdienstleisters sind 10.500 qm Hallen-, rund 1.000 qm Büro- und 445 qm auf Zwischengeschoss-Flächen vorgesehen. Zudem entstehen Pkw- und Lkw-Stellplätze.

„Wir freuen uns sehr über die Ansiedlung des Unternehmens GEFCO in Rangsdorf. Dadurch werden die lokale Wirtschaft sowie das regionale Gewerbe gestärkt“, erklärte Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP). Die Beteiligung des Projektentwicklers Panattoni am Ausbau des lokalen Industriegebiets habe zudem die Ansiedlung von weiteren Kleinst- und Gewerbebetrieben aus der Region befördert. „Und wir haben Platz für weitere Unternehmen geschaffen“, sagte Rocher.

Eidechsenart umgesiedelt

„Über die Vermietung an GEFCO im Panattoni Park Berlin Süd freuen wir uns ganz besonders. Hier haben wir die Planrechtschaffung und Entwicklung des Grundstücks über mehrere Jahre hinweg kontinuierlich und ganzheitlich begleitet und dabei umfangreiche Schritte realisiert, um die Ansiedlung bestmöglich in die lokalen Strukturen zu integrieren“, sagt Fred-Markus Bohne, Managing Partner von Panattoni. „Dabei haben wir auch diverse Herausforderungen wie z. B. archäologische Ausgrabungen erfolgreich bewältigt“.

Insgesamt umfasst der neue Panattoni Park an der Maulbeerstraße auf einer Grundstücksfläche von 28 ha vier Bauabschnitte mit einer Gesamtnutzungsfläche von rund 130.000 Quadratmetern, aufgeteilt in fünf Gebäude und 13 Einheiten mit einer jeweiligen Hallenhöhe von 12 Metern. Im Rahmen der Projektentwicklung realisierte Panattoni umfangreiche Infrastruktur-, Verkehrs-, Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen. Neben der Renaturierung und Umgestaltung des 3.000 qm großen denkmalgeschützten Gutspark in Groß Machnow wurden Lärchenfenster bei der in der Nähe befindlichen Grundschule eingesetzt. Eine örtliche Eidechsenart wurde umgesiedelt. Der Bau der Maulbeerstraße mit Wendehammer sowie der Kreuzungsausbau an der B96 soll die Anbindung des Panattoni Parks optimieren und den lokalen Verkehr entlasten.

Frei Logistikfläche verfügbar

„Die neuen Flächen in Rangsdorf stellen für uns einen enormen Zugewinn dar”, sagt Frank Fischer, Manager Procurement bei der GEFCO. „Berlin-Brandenburg gehört zu einer der deutschlandweit attraktivsten Logistikregionen und verfügt über eine herausragende Lage und Anbindung. Auch die Nähe zu bedeutenden produzierenden Unternehmen gehört zu einer der besonderen Stärken des Standorts.“ Aktuell stehen potenziellen Nutzern im Panattoni Park Berlin Süd noch rund 33.000 qm freie Logistikfläche innerhalb des ersten Bauabschnitts zur Verfügung.

Von Udo Böhlefeld