Luckenwalde/Rangsdorf

Der Landkreis Teltow-Fläming will keinerlei Kosten für eine neue Oberschule in Rangsdorf übernehmen. Das bestätigt der Beigeordnete Johannes Ferdinand in einer Antwort auf eine Anfrage des Kreistagsabgeordneten Oliver Scharfenberg.

Kein Bedarf

In der Antwort auf die Anfrage Oliver Scharfenbergs bestätigte der Beigeordnete Johannes Ferdinand frühere MAZ-Berichte. „Demzufolge gibt es keinen begründeten Bedarf für einen neuen und mietpflichtigen Oberschulstandort“, schrieb der Beigeordnete an Oliver Scharfenberg. Den Plänen von Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) zufolge soll in der aktuellen Oberschule eine neue Grundschule entstehen, die Oberschule soll in ein neues, durch den Kreis zu mietendes Gebäude umziehen. Dieses Gebäude soll vom Investor Terraplan im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen auf dem Bücker-Gelände errichtet werden.

Juristische Prüfung veranlasst

In dem Zusammenhang hatte Scharfenberg auch beim Landkreis angefragt, ob die Gemeinde Rangsdorf den Landkreis zur Kostenübernahme zwingen könne. Es sei den kreisangehörigen Städten und Kommunen vermutlich schwer zu vermitteln, dass alle den Bau einer Grundschule und einer Sporthalle über die Kreisumlage mittragen werden, antwortete Ferdinand. Deshalb „wurde eine juristische Prüfung veranlasst, deren Ergebnis noch aussteht“.

Wachstumskurs ist ein Fehler

Nach Ansicht Scharfenbergs ist der Wachstumskurs der Gemeinde Rangsdorf ein Fehler. Er plädiert für eine verbindliche Bürgerbefragung, die herausfinden soll, ob die Einwohner von Rangsdorf weiterhin großen Zuzug möchten. Scharfenberg: „Ich halte einen großangelegten Neubau von vielen Häusern für einen Fehler.“

Von Udo Böhlefeld