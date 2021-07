Lagerung und Transport von Waren verbraucht viel Energie. Unter dem Stichwort Ökologistik hat die Fiege-Gruppe Konzepte für mehr Nachhaltigkeit in der Branche entwickelt. Am Standort Rangsdorf (Teltow-Fläming) wird etwa Energie bei der Beleuchtung und beim Heizen eingespart. Ein geringer, aber ausbaufähiger Teil der Transporte wird per Bahn abgewickelt.