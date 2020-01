Rangsdorf

In der Nähe des Rangsdorfer Südringcenters wird eine Packstation gebaut. Voraussichtlich am 28. Januar werde die Station am Aldi-Markt im Birkenweg aufgestellt, teilte die Deutsche Post DHL als Betreiber am Mittwoch mit. Dort können die Kunden dann rund um die Uhr Sendungen verschicken oder ihre DHL-Pakete und Päckchen empfangen. Dazu müssen sie sich im Internet für die Nutzung der Packstationen registrieren. Deutschlandweit stehen Postkunden solcher 4.400 Automaten zur Verfügung, zwölf Millionen Kunden sind auf dem Portal registriert. Das Verschicken von Päckchen und Paketen ist an allen Packstationen auch ohne vorherige Registrierung möglich.

