Zahnärztliche Versorgung ist gesichert

Ein Zahnarztbesuch ist in Corona-Zeiten ein heikles Thema. Viele Patienten sagen Routinebehandlungstermine ab, aber auch die Zahnärzte sind verunsichert. Wirksamen Schutz vor einer Ansteckung bieten nur medizinische Masken und ein Visier. Dabei gilt für die Masken: Je höher die Klassifizierung ausfällt, desto wirksamer ist der Schutzfaktor. Doch genau diese Masken sind weiterhin Mangelware im Medizinbereich.

Auf das Virus abgestimmt

Dr. Alexander Gune aus der Praxis „Dein Zahnarzt Rangsdorf“ in der Rangsdorfer Fichtestraße versichert, dass „die Hygieneketten auf das Virus abgestimmt sind und entsprechende Notfallmaßnahmen bereit stehen.“ Die Zeiten im Wartezimmer würden auf das mögliche Minimum reduziert, außerdem könnten die Patienten sich im Wartezimmer die Hände desinfizieren. „Wir sind bemüht, den Aufenthalt der Patienten möglichst kurz und unkompliziert zu gestalten, aber trotzdem mit der gewohnten medizinischen Qualität“, sagt der Zahnmediziner aus der Praxis.

Erhöhte Aufmerksamkeit

„Vor jeder Behandlung ist eine Spülung des Mund- und Rachenraums mit viruzidem Wasserstoffperoxid obligatorisch“, sagt Dr. Gune. Der Desinfektion der Zimmer würden in der aktuellen Situation noch höhere Aufmerksamkeit als zu normalen Zeiten geschenkt.

Bleibt die Frage der Schutzkleidung für den Zahnmediziner. Wie in den anderen medizinischen Bereichen auch wird in den allermeisten Zahnarztpraxen der Mangel verwaltet. „Wir verlassen uns in dieser Frage nicht mehr auf die Politik“, sagt Rouven Krone, Verwaltungsdirektor der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) in Potsdam. Gerade erst habe die Vereinigung eine Abfrage in 150 Zahnarztpraxen gemacht, um sicherzustellen, dass ausreichend Masken für eine Woche Notdienst ab dem Karfreitag vorhanden sind. „Die haben wir selbst beschafft“, sagt Krone, obwohl es nicht die Aufgabe der KZV sei. „Bei der Maskenbeschaffung fahren wir auf Sicht, und es ist dichter Nebel.“

Einbußen zwischen 50 und 80 Prozent

Das Gesundheitsamt des Landkreises Teltow-Fläming – zuständig für die zahnärztliche Versorgung der Bevölkerung – beruft sich schlicht auf Empfehlungen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Dabei müsste dort entschieden werden, ob Zahnärzte während der Pandemie nur einen Notdienst anbieten. Dort muss auch entschieden werden, wenn eine Praxis vorübergehend geschlossen wird, weil ein Patient mit Corona-Verdacht behandelt wurde.

Darüber hinaus befinden sich die Zahnärzte in einer ökonomisch schwierigen Situation. „Je nach Praxis liegen die finanziellen Einbußen zurzeit zwischen 50 und 80 Prozent“, weiß Rouven Krone von der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Rettungsschirm der Bundesregierung berücksichtige die Zahnärzte dabei nicht.

Zahnärztliche Versorgung gesichert

Der Rangsdorfer Zahnarzt Gune findet trotzdem: „Gerade in so einer schwierigen Situationen wie der jetzigen müssen die Zahnärzte ihrer Versorgungspflicht nachkommen, denn schon ein einziger ausgefallener Behandlungstermin kann dazu führen, dass die Unterbrechung zu Komplikationen führt.“

In seiner Praxis wird deshalb auf eine Minimierung von Kontakten und der Einhaltung des geforderten Sicherheitsabstandes im Praxisalltag geachtet. Die Schwester am Empfangstresen empfängt die Patienten zu den gewohnten Öffnungszeiten hinter einer Plexiglasscheibe oder sie steht telefonisch oder per Mail für Fragen zur Verfügung. „Unsere Patienten müssen sich keine Sorgen machen. Ihre zahnärztliche Versorgung ist gesichert. Wir sind für unsere Patienten in diesen wackligen Zeiten da“, versichert der Dentist.

Von Udo Böhlefeld