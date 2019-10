Rangsdorf

Autobahnpolizisten kontrollierten am frühen Mittwochmorgen einen Renault-Fahrer (24) auf dem Parkplatz Genshagen an der A 10. Er war zuvor Schlangenlinien gefahren und hatte über mehrere Kilometer die Anhaltesignale der Beamten ignoriert. Der Drogenvortest zeigte den Konsum von Amphetaminen und Cannabis an. Der Mann, der nur einen Führerschein aus Georgien besaß, musste zur Blutprobe.

Von MAZonline