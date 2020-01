Rangsdorf

Eine 58-jährige Frau fuhr am frühen Dienstagabend mit einem Pkw Volkswagen die B 96 in Fahrtrichtung Zossen aus Richtung Berlin kommend auf der Höhe des Südring-Centers in Rangsdorf entlang.

Plötzlich nahm die Fahrerin auf der Straße im Bereich einer Fußgängerfurt eine sich bückende Person wahr. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte die 58-jährige Frau einen Zusammenstoß mit der betreffenden Person auf der Fahrbahn nicht mehr verhindern. Der 58-jährige Mann wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei nimmt Anzeige auf

Die Polizei nahm den Unfall auf und befragten Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr gefertigt.

Von MAZonline