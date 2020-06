Rangsdorf

Am Dienstag sind von den Ausschweifungen der vergangenen Woche am Rangsdorfer See kaum noch Spuren zu sehen. Dennoch warnt Gerald Grabau: Vereinzelte Glassplitter können sich überall im Gras noch verbergen. Zwar war am Montag eine Reinigungskolonne angerückt, die sich den Strand im Lido vorgenommen hat. Aber auch die übersehen möglicherweise, was nicht gleich zu sehen ist.

Große, nicht genehmigte Strandparty

Grabau hat dort im vergangenen Jahr als Nachtwächter gearbeitet. Aus dieser Zeit kennt er die Szene, die sich dort in lauen Sommernächten trifft. „Jugendliche aus der ganzen Umgebung kommen hierher. Die meisten sind zweifelsfrei aus Berlin, aber auch Blankenfelde-Mahlow und andere Orte der Umgebung sind dabei gut vertreten. Vereinzelt sind auch Rangsdorfer Jugendliche darunter.“ In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte im Lido eine große, nicht genehmigte „Strandparty“ stattgefunden. Rund 150 Jugendliche hinterließen dabei nach Informationen von Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) zahlreiche Vandalismusschäden.

Flucht in den Wald

Nachdem Unbekannte am vergangenen Donnerstag versucht hatten, in den Imbiss des Rangsdorfer Strandbades einzubrechen, kam die Polizei am Freitagnachmittag, um die Anzeige des Betreibers aufzunehmen. Zu dieser Zeit versammelten sich bereits zahlreiche Jugendliche am Strand des Rangsdorfer Sees. Nach Beschwerden von Badegästen des Strandbades, dass es auf dem Spielplatz nach Joints roch, rückte die Polizei wenig später nochmals an. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten viele der Jugendlichen in den Wald.

Mittwochs zum Bergfest

Am Samstag wurde dann das Ausmaß der Zerstörung und des zurückgelassenen Partymülls deutlich. Leergut, Dreck und Scherben waren über das gesamte Areal verteilt. Einige Palettenmöbel wurden beschädigt. An einer Treppe und einer Mauer entstanden größere Schäden, ein Wildzaun wurde niedergetrampelt. Auch das Bungee-Trampolin war beschädigt worden, wie Gerald Grabau berichtet. „Das hat der Besitzer kurzfristig wieder repariert“, sagt er. Grabau kennt die mehr oder minder regelmäßigen Ausschweifungen aus der Vergangenheit – und erinnert sich gut an die dann erforderlichen Aufräumarbeiten am Tag darauf. „Mittwochabends ab 22 Uhr kommen die zum Bergfest hierher, von Donnerstag auf Freitag bleibt es vergleichsweise ruhig, bevor dann Freitagnacht die Party noch mal richtig abgeht.“

Kommt der Zaun nun doch?

„Natürlich ist der Strand des Rangsdorfer Sees ein beliebter Treffpunkt“, teilt Bürgermeister Rocher mit. Damit er das jedoch bleibe, dürfe solches Verhalten nicht toleriert werden. „Das Ordnungsamt wird die Kontrollen im Strandbad verstärken, um solche Zerstörungen und massiven Müllhinterlassenschaften künftig zu vermeiden.“ Erst im vergangenen Jahr hatten die Betreiber des Lido über ganz ähnliche Probleme geklagt.

Vandalismus von Jugendlichen und Anzeigen von Anwohnern wegen Lärmbelästigung führten dazu, dass das Lido geschlossen wurde. Der Antrag der Betreiber, das Gelände des Strandbades mit einem Zaun zu schützen, wurde erst im November vom Hauptausschuss der Gemeinde abgelehnt. Die Zaun-Debatte hat nun neue Nahrung bekommen. Anja Dorenberg vom Lido Rangsdorf sagt: „Wir werden auf jeden Fall versuchen, das Thema noch mal in die Diskussion zu bringen.“ Der Zaun sei schließlich zum Schutz des Strandbades und der Anwohner da. Aktuell besprechen sich die Betreiber aber erst einmal mit der Präventionsabteilung der Polizei.

