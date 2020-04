Kirchen-Aktion zu Ostern in Zeiten von Corona

Rangsdorf

Die Coronakrise trifft auch die Kirchen – und die Gläubigen, die das Osterfest eigentlich wie gewohnt in und mit der Kirche verbringen wollen. Doch dem sind derzeit enge Grenzen gezogen. Wie man den erforderlichen Abstand hält und doch im Glauben zusammenfinden kann, zeigt sich jetzt auch an einem Beispiel aus Rangsdorf.

Das Gelände an der Kirche ist besonders gestaltet worden. Quelle: Andrea von Fournier

Anzeige

Die Rangsdorfer Pfarrerin Susanne Seehaus und ihre Vikarin, die Steinmetzin Karin Grobe und die Kinder aus dem Konfirmandenunterricht bereiteten einen Kreuzweg um die dortige Kirche vor. Die einzelnen Stationen Jesu auf der Via Dolorosa werden in Bildern dargestellt, die außerhalb der Kirche – in gebührendem Abstand – aufgehängt sind.

Die Beteiligten werden deshalb die Tore zum Freigelände weit öffnen. Außerdem haben sie online und als Flyer etwas zu Ostern gestaltet. Die Flyer liegen am Tor aus und können mitgenommen werden. Am Sonntagvormittag wird außerdem noch ein Bodenbild der in Rangsdorf ansässigen Künstlerin Marion Jachmann beim Kreuz an diesem Weg in Szene gesetzt.

Die Rangsdorfer Kirche wird an Karfreitag und Ostersonntag von 9.30 bis 12 Uhr zum stillen Gebet geöffnet sein. In dieser Zeit wird es jeweils kleine begleitende Musiken geben.

Von Andrea von Fournier