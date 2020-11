Rangsdorf

Das „Maledu“ ist ein grünes, magisches Wesen, das wunderlich aussieht: Auf sechs Pfoten, mit Löwenmähne und Fell, nur einem gelben Zahn, einem blauen und einem grünen Auge, zwei verschiedenfarbigen Flügeln und einem aus drei einzelnen geflochtenen Schwanz kommt es daher. Wenn es fröhlich ist, ist es grün, wütend kann läuft es rot an und das traurige Maledu wird blau.

Solche Kreativität beim Erfinden legen Rangsdorfer Kinder und Jugendliche in einem Kinderkunstprojekt an den Tag. Das Maledu ist Zuhörer und Helfer der Heranwachsenden in verfahrenen Situationen, es kann anstoßen, dass Sorgen, Ängste und Gefühle ausgesprochen und gelöst werden. Das passiert über die Aufforderung „Male Du!“, also „Male Dein Problem“, woraus der Name „Maledu“ entstand.

Die Schüler treffen sich einmal in der Woche

Eine, die das Maledu als Erste sehen wird, ist Greta (5), jüngste Teilnehmerin des Projekts, die mit ihrem Bruder Emil und 13 anderen Teilnehmern seit Januar einmal wöchentlich in der Rangsdorfer Grundschule über das helfende Wesen spricht. Wünsche und Hoffnungen haben die Kinder in es hineingelegt, es gemalt und kleine Texte formuliert. Gretas und Emils Mutter hat für alle Maledu-T-Shirts gestaltet und näht zurzeit das Wesen als Plüschtier. Die Vorlage dazu liefert das Kinderbuch, das die Teilnehmer geschaffen haben und das nun im Entwurf vorliegt.

Die Teilnehmer des Kunstprojekts mit der Künstlerin Alexandra Liese (3.v.l. oben) Quelle: A.v.Fournier

Hinter dem Projekt stecken die Rangsdorfer Malerin Alexandra Liese und die Autorin Yvonne Zitzmann, die die Idee an einem launigen Sommerabend entwickelten. Alexandra Liese fand den Finanzier im Bundesprogramm „Kultur macht stark“, das es seit 2018 gibt. Träger ist der Förderverein der Grundschule. Wegen der Pandemie gab es manche Überraschung und zusätzliche Arbeit: „Wir mussten online mit den Kindern arbeiten, das hat natürlich weniger Spaß gemacht, als hier gemeinsam“, erinnert sich Alexandra Liese. Umso glücklicher sind die Leiterinnen, dass sie im Frühling mit der Gruppe und Eltern im Naturkundemuseum Berlin waren, um Tiere mit Fell zu studieren. Auch die Rangsdorfer Bibliothek wurde besucht, damit die Teilnehmer Cover, Grafik und Schrift anderer Kinderbücher gezielt nicht als Leser, sondern als Autoren in den Blick nehmen konnten. Siebtklässlerin Flora, die gern malt und schreibt, sagt: „Ich habe schon 2019 beim Kunstprojekt mitgewirkt. Dass wir diesmal ein Buch gestalten, hat großen Spaß gemacht und ich finde es toll“.

Das Kinderbuch ist inzwischen doppelt so dick wie geplant

Geplant war ein Buch mit 60 Seiten, inzwischen sind es doppelt so viele geworden. In Alexandra Lieses Verlag wurden unkonventionell Probeexemplare gedruckt. Jetzt geben die jungen Autoren und Illustratoren ihrem Buch den Feinschliff. Sie sitzen Montagabend im Zeichenraum. Korrekturlesen, Nachsehen, ob alle Teilnehmer und Förderer genannt sind, hier und da kleine Veränderungen. Die Plakate für die Präsentation am 14. Dezember werden gemalt, eine Einladung gestaltet. Handarbeit ist noch nötig, wenn ins Buch zwei Umschläge geklebt werden. In einem der Brief der Protagonistin der Geschichte, Ricky (10), an ihren Vater, nach der Trennung ihrer Eltern. Im anderen wird eine Postkarte stecken, die die Kinder selbst schreiben können, wenn sie Sorgen haben.

Alle fiebern der Präsentation entgegen. Lauras Mutter hat mit Grafikarbeiten geholfen, Renis Vater ein Lied komponiert, das an diesem Tage mit dem Buch und dem Plüschtier Premiere hat. Auf die Frage, wer von beiden Geschwistern das Maledu-Plüschtier bekommt, ruft Greta selbstbewusst: „Ich! Das haben wir schon ausdiskutiert.“

Von Andrea von Fournier