Anwohner in Sorge um Anfahrt zu seinem Grundstück

Rangsdorf

Matthias Hesse (67) wohnt idyllisch in der Rangsdorfer Straße „Am See“. Doch es gibt einen Haken: Die Straße ist nicht als solche erkennbar. Sie ist nicht befestigt und nach Aussage von Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) entwidmet. Somit gilt „Am See“ nicht mehr als öffentliche Straße und soll von der Allgemeinheit nicht mehr genutzt werden. Deshalb hat die Gemeinde sie mit großen Steinen und einem quer gelegten Baumstamm hin zur Seebadallee unpassierbar für Kraftfahrzeuge gemacht.

Amtlicher Waldweg

Von hier bis zum Haus von Matthias Hesse sind es gute 120 Meter. Zum anderen Ende der „Straße“ ist es noch etwas weiter. An die 300 Meter dürften es sein, bevor Am See fast gegenüber der Clara-Zetkin-Straße aus dem Wald heraus auf die Lindenallee trifft. Eine Straßenbeleuchtung gibt es nicht, was in Rangsdorf aber ohnehin nicht ungewöhnlich ist. Wenigstens auf dieser Seite zeigt ein Schild den Namen der Straße an – ein amtliches Verkehrszeichen, dass eine Sackgasse ausschildert, fehlt aber auch hier. Einsehbar ist die Straße von beiden Seiten aus nicht. Dass irgendwo an diesem Waldweg noch ein Haus steht, muss Ortsfremden als höchst unwahrscheinlich erscheinen.

Navigationssysteme finden Adresse nicht

Das sind die Faktoren, die Hesse Sorgen bereiten. Er ist erst vor kurzem aus der Berliner Charité von einer Herz-OP zurück nach Hause gekommen. Was passiert, wenn er mal einen Rettungswagen braucht? Die Zufahrt von der Clara-Zetkin-Straße ist zwar möglich, steht allerdings in keiner Karte. Nicht einmal im Google-Kartendienst oder in handelsüblichen Navigationsgeräten wird sie angezeigt. „Die Müllabfuhr kommt schon seit Jahren nicht mehr zu mir ans Haus“, klagt Hesse, der inzwischen selbst den Inhalt seiner Staubsaugerbeutel im eigenen Garten kompostiert. Den Müll für die gelbe Tonne schafft er die 120 Meter zum Ende der Seebadallee.

Status der Straße unklar

Bürgermeister Rocher verweist auf Nachfrage der MAZ darauf, dass die Straße bereits vor mehr als zehn Jahren entwidmet worden sei. „Wir haben das damals beschlossen, um die Touristen daran zu hindern, mit dem Auto bis ans Seeufer, teilweise bis an den Strand zu fahren“, sagt er. Matthias Hesse aber widerspricht. Das sei kurz nach seinem Umzug zwar diskutiert, doch nie beschlossen worden. Auch altgediente Gemeindevertreter können sich an einen Beschluss nicht erinnern. Die Straßenverkehrsbehörde, die bei solchen Verfahren regelmäßig das letzte Wort hat, habe damals interveniert, meint Hesse. Doch dort verweist man heute an die Gemeinde Rangsdorf. Das sei eine Gemeindestraße, ließ die Pressestelle des Kreises verlauten, und bat um Verständnis: „Wir können dazu gar nichts sagen.“

Hesse in Sorge um den Gesundheitszustand

Matthias Hesse will eigentlich keinen Wirbel machen, aber die Sorge um seinen Gesundheitszustand treibt ihn um. Deshalb will er nun genauer wissen, ob bei der vermeintlichen amtlichen Einziehung der Straße alles mit rechten Dingen zuging.

