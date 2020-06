Müll am Rangsdorfer See - Angler räumen am Rangsdorfer See auf

Die Mitglieder der Anglervereins Rangsdorf trafen sich am Samstag, um die Ufer ihres Haussees zu reinigen. Zuvor hatte das Ordnungsamt auf wild entsorgte Abfälle hingewiesen. Unterstützung bekamen sie dabei von einer Bundestagsabgeordneten.