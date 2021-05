Rangsdorf: Antrag auf Bürgerbefragung in der Gemeindevertretung

Rangsdorf

Die Gemeindevertretung Rangsdorf wird sich in ihrer nächsten Sitzung mit der Bürgerbefragung zur Entwicklung des Ortes und des Bücker-Geländes befassen. Die beiden Gemeindevertreter Oliver Scharfenberg und Christian Möller hatten als Privatleute einen Antrag auf Durchführung der Bürgerbefragung initiiert.

Mehr als 130 Unterschriften zieren den Antrag auf Durchführung einer Bürgerbefragung inzwischen. Runde 55 wären nach der Einwohner- und Beteiligungssatzung der Gemeinde notwendig gewesen, um das Ziel einer Bürgerbefragung zu erreichen. Thema ist die weitere Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch die Verwirklichung der inzwischen als BUC-36 bezeichneten Quartiersentwicklung auf dem Gelände des ehemaligen Bücker-Werkes und des Reichssportflughafens.

Scharfenberg und Möller, die beide auch die Fraktion „Allianz für Rangsdorf/Unser Rangsdorf“ in der Gemeindevertretung bilden, hatten Mitte Mai den Antrag mit zunächst rund 80 Unterschriften an die Gemeindeverwaltung übermittelt. Und zwar auf zwei Wegen: Am 17. Mai übersandte Oliver Scharfenberg Antrag nebst Unterschriftenlisten an die Gemeindeverwaltung per Fax. Einen Tag später überbrachte ein amtlich anerkannter Gerichtsvollzieher die Unterlagen an Bürgermeister Klaus Rocher (FDP).

Zulässige Bürgerbefragung

Gleich zweimal steht nun auch die Bürgerbefragung um das Konversionsgelände auf der Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretung am 8. Juni. Unter den Tagesordnungspunkten 6.13 und 6.14 sollen die gewählten Gemeindevertreter demnach entscheiden, wie mit dem Begehren auf Bürgerbefragung verfahren werden soll. Nach der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sowie der Einwohner- und Beteiligungssatzung der Gemeinde Rangsdorf ist eine Bürgerbefragung zulässig, wenn mindestens fünf von tausend Einwohnern zustimmen. Diese Bedingung haben Scharfenberg und Möller erfüllt.

Unterschiedliche Auffassungen aber stehen sich bei der Interpretation der Einwohner- und Beteiligungssatzung entgegen. So hatten Möller/Scharfenberg die zu stellenden fünf Fragen an die Rangsdorfer gleich mitgeliefert. Bürgermeister Rocher hingegen sagt: „Die Satzung der Gemeinde Rangsdorf gibt nur vor, dass die Angelegenheit für die Befragung von den Einwohnern vorgegeben werden, nicht die Fragen selbst.“

Wahlleiter noch nicht informiert

Darüber hinaus sei auch nicht vorgesehen, dass eine Befragung unverzüglich zu starten sei. Erst nach der Entscheidung über die Fragen und den Zeitpunkt der Durchführung sei der Wahlleiter der Gemeinde für die Durchführung zuständig. Dementsprechend bestätigte der Rangsdorfer Wahlleiter Nico Lamprecht gegenüber der MAZ, dass ihm das Thema Bürgerbefragung zum Bücker-Gelände noch nicht bekannt sei.

Oliver Scharfenberg bezeichnet nun den Plan des Bürgermeisters, die Fragen neu zu entwickeln, als „krassen Eingriff in die Meinungsfreiheit.“ Die Fragestellungen wurden von den Unterzeichnern konkret im Antrag benannt, dies jetzt zu ändern, würde die Bürgerbeteiligung und damit die direkte Demokratie ad absurdum führen. „Ich finde es erstaunlich, mit welchen Demokratieverständnis hier gearbeitet wird“, so Scharfenberg weiter.

Inhaltliche Unklarheiten

Der Bürgermeister beruft sich nicht allein auf ein anderes Satzungsverständnis. Er fürchtet inhaltliche Unklarheiten bei den fünf Fragen. Sein Vorschlag: „Den Antragstellern wird bis zur Sitzung der Gemeindevertretung im August 2021 Gelegenheit gegeben, die vom Bürgermeister gestellten inhaltlichen Fragen zu der von ihnen beantragten Einwohnerbefragung zu beantworten.“ Erst dann soll die Gemeindevertretung über einen Durchführungsbeschluss entscheiden.

Offen bleibt vorläufig, welche Interpretation der Einwohner- und Beteiligungssatzung der Gemeinde korrekt ist. Müssen die Fragen der über 130 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner exakt übernommen werden? Und ist das Verfahren zur Einleitung einer Bürgerbefragung zeitnah einzuleiten? Darüber wird entweder die Gemeindevertretung in der nächsten Woche oder später die Kommunalaufsicht entscheiden. Oliver Scharfenberg und Christian Möller haben sich jetzt jedenfalls erstmals brieflich an die Kommunalaufsicht und das Innenministerium des Landes gewandt.

