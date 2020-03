Gedok-Ausstellungen online

Rangsdorf

Da auch die Galerie Kunstflügel, die von der Gedok Brandenburg in Rangsdorf betrieben wird, nicht mehr besucht werden kann, gibt es nun die Möglichkeit zum virtuellen Ausstellungsrundgang: Zu „ÜBER-LEBEN: Frauenbilder gestern – heute – morgen“ ist ein Video entstanden, das auf der Videoplattform Youtube abrufbar ist. Dieses ist ein wenig experimentell und mit interessanter Tonspur – Besucherschritte sind zu vernehmen –, gleichwohl liefert es einen Eindruck der aktuellen Schau. Verlinkt ist es direkt über die Homepage www.gedok-brandenburg.de.

Erinnerung an die Gründerin

In der interdisziplinär angelegten Ausstellung sind Arbeiten von den Gedok-Mitgliedern Marguerite Blume-Cárdenas, Gisela Eichhardt, Marianne Gielen, Karin Gralki, Elli Graetz, Ingrid Hartmetz, Annelie Kaduk, Irmgard Merkens, Eva Paul, Christina Renker, Cornelia Schlemmer, Sabine Slatosch, Maren Strack und Astrid Weichelt zu sehen. Außerdem gibt es ein 1897 von Julie Wolfthorn gemaltes Porträt, das Ida Auerbach zeigt. Diese heiratete 1901 den Lyriker Richard Dehmel. 1926 dann gründete Ida Dehmel den Künstlerinnen-Verband Gedok. Am 14. Januar war ihr 150. Geburtstag Anlass, die Ausstellung in Rangsdorf zu eröffnen. Viele Besucher haben auch mitgewirkt und sind zum Beispiel selbst in die Rolle von Vermeers berühmter Briefleserin geschlüpft. Solcherart von den Besuchern entstandene Bilder sind auch online zu sehen.

Hörenswerte Audiocollage

Zu hören ist außerdem die Audioinstallation „Ansteuerung von Söstweusch.land“, die bislang die obere Etage des Gedok-Hauses in der Seebadallee multimedial bespielte. Dem kann man lauschen wie einem Podcast. Zu Wort kommen 15 Frauen aus Ost- und Westdeutschland, es sind ihre Erinnerungen an Kindheit, Sozialisation, an die Wende, die Zeit davor, danach, den eigenen Weg, die Familien. „Hallo, ick bin Lisa aus Eberswalde“, erinnert sich eine an ihren ersten Schultag in Berlin-Neukölln, der sie gleich als Ossi abstempelte – nicht zuletzt, weil sie locker-flockig berlinerte. Peggy Mädler, 1976 in Dresden geboren, und Daniela Dröscher, 1977 in München zur Welt gekommen und in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, haben diese Erinnerungscollage konzipiert. Sie kommen auch selbst zu Wort, haben dafür außerdem Frauen aus ihrem Umfeld gewinnen können, sei es die Ärztin oder die Friseurin. Auf www.soundcloud.com ist diese gemeinsame Biografie all dieser Frauen zu hören, einfach in die Suche „Söstweusch.land“ eingeben, das führt direkt zu diesem überaus hörenswerten Projekt.

Von Karen Grunow