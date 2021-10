Rangsdorf

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96 im Landkreis Teltow-Fläming sind ein Mensch getötet und drei weitere schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein 76-jähriger Autofahrer am Samstag zwischen Rangsdorf und Groß Machnow aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Dieses Auto mit zwei Insassen wurde von der Fahrbahn geschleudert und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. In der Folge kollidierte der 76-Jährige mit einem weiteren Auto, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.

Verursacher stirbt noch an Unfallort

Alle drei Insassen der in den Unfall verwickelten Fahrzeuge im Alter zwischen 66 und 71 Jahren wurden teilweise in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Sie wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Der Unfallverursacher wurde ebenfalls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr geborgen. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch am Unfallort. Die B96 blieb für Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt

