Rangsdorf: Bau des neuen Horts neben der Oberschule in vollem Gange

Wer in dieser Woche am ehemaligen Sportplatzgelände an der Großmachnower Straße in Rangsdorf vorbeikam, konnte zeitweise schwebende Räume beobachten. Insgesamt zehn vorgefertigte Module haben dort Bauarbeiter mit einem 40 Meter hohen Kran in Position gebracht und zum neuen Hortgebäude zusammengefügt. Dafür mussten die auf speziellen Lkw gelieferten Raumteile über den Zaun des Geländes gehoben und dann eins nach dem anderen auf die zuvor gegossene Bodenplatte justiert werden. In den nächsten Wochen wird dann das Dach gedeckt und das Innere ausgebaut.

Stück für Stück werden die vorgefertigten Module eingesetzt. Quelle: Lisa Neugebauer

Der neue Hort in Rangsdorf steht neben er Oberschule.. Quelle: Lisa Neugebauer

Der Kran hebt die einzelnen Module an den richtigen Platz. Quelle: Lisa Neugebauer

Zu wenig Platz: Hortbetrieb gestaltet sich schwierig

Eigentlich sollte der Hort an der Großmachnower Straße neben der Oberschule bereits rechtzeitig zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 öffnen, doch der Bau ruhte im Sommer viele Wochen, weil die Gemeinde erst im August die Baugenehmigung bekam. Aufgrund der Verzögerung werden die Kinder, die im neuen Hort betreut werden sollen, erst später dorthin wechseln können. Bis dahin werden sie in der Grundschule Rangsdorf betreut.

Doch das läuft alles andere als komfortabel, berichtete die Leiterin des neuen Horts, Laura Wilde, im Sozialausschuss der Gemeinde Rangsdorf am Dienstag. Für die Betreuung nutzt der Hort derzeit zwei Klassenräume in der Grundschule, einer davon muss nach jeder Hortstunde wieder unterrichtstauglich hergerichtet werden – das heißt die Hortgruppen müssen Tische und Stühle ständig verrücken. Auch auf dem Hof ist eigentlich zu wenig Platz für alle Hortgruppen. Im Moment teilen sich der neue Hort und der Hort Räuberhöhle die Flächen vor der Schule und auf dem mittleren Hof. „Eigentlich stören wir im Mittelhof aber die Klassen, die dort länger Unterricht haben“, so Wilde.

„Die Kinder meistern das super, sie arrangieren sich toll“

Vor allem aber die Mittagsversorgung ist ein Problem: „Wir betreuen derzeit eine erste und eine zweite Klasse und jede Gruppe hat nur 15 Minuten Zeit zum Essen, weil danach andere Klassen drängeln, die ebenfalls jeweils nur 15 Minuten Zeit haben“, erklärte Wilde. Vor allem für die Kleinsten, die gerade aus dem Kindergarten in die Schule gewechselt seien, sei das kaum zu schaffen. „Mit einem Nachschlag wird es zeitlich dann auch zu knapp“, sagte Wilde. Zudem sei die erste Klasse „extrem spät“ – nämlich erst 13.40 Uhr – mit der Mittagspause dran. „Schluss haben sie aber schon um 12.40 Uhr, das ist eine lange Wartezeit für die Kleinen.“

Von Eltern und Kindern habe es aber keine Beschwerden über die Situation gegeben, so Wilde. „Die Kinder meistern das super, sie arrangieren sich toll.“ Wichtig sei ihnen lediglich gewesen, dass die Kinder auch mit den Freunden des anderen Horts spielen können. „Wir machen einen gemeinsamen Frühhort, das klappt gut“, sagte Wilde.

Nimmt langsam Form an: Der neue Hort neben der Oberschule.. Quelle: Lisa Neugebauer

Neuer Hort soll Platzprobleme vorerst lösen

Die Gemeindeverwaltung rechnet derzeit mit einem Umzug in den neuen Hort an der Großmachnower Straße zum Jahreswechsel. Im nächsten Jahr sollen dann auch die seit Längerem geplanten Baumaßnahmen zur Erweiterung des aktuellen Hortgebäudes an der Clara-Zetkin-Straße möglich werden, die später für Schulzwecke genutzt werden. Weiterhin gibt es eine Entlastung für die Schulspeisung, da die Kinder im neuen Hort das Mittagessen in der Oberschule bekommen werden.

