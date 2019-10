Rangsdorf

Am 4. November beginnt in Rangsdorf die Umgestaltung der Goethestraßezwischen Seebadallee und Spessartweg und des westlichen Bahnhofsvorplatzes. Deswegen werden bereits ab 14. Oktober Ersatzbushaltestellen in der Seebadallee eingerichtet, da während der Bauzeit umgeleitet wird Das hat die Gemeinde am Dienstag mitgeteilt.

Während der Bauzeit wird zudem die Einbahnstraße in der Fichtestraße, wie schon häufiger bei Baumaßnahmen, umgedreht. Zudem werden Halteverbote eingerichtet, um den Verkehr frei fließen zu lassen. Die Maßnahme werde in zwei Baufelder unterteilt, so die Gemeinde. Das erste Baufeld ist der Bereich von der Zufahrt zum Rathaus und Edeka bis kurz hinter den Fontaneplatz. Zu diesem Abschnitt gehören auch die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes und die des Wäldchens. Das zweite Baufeld reicht dann vom nördlichen Fontaneplatz bis zum Spessartweg.

Der gesamte Bereich des ersten Baufelds wird ab dem 4. November für den Verkehr gesperrt, Umleitungen und Halteverbote vollständig eingerichtet. Die Goethestraße wird ab Kreisverkehr Seebadallee bis zum Fontaneplatz voll gesperrt. Die Baufirma werde aber soweit möglich die Bedürfnisse der Anlieger berücksichtigen. Die Zufahrt für den Ver- und Entsorgungsverkehr und die Feuerwehr werde jederzeit gewährleistet, so die Gemeinde. Es werde immer möglich sein, zu Fuß vom Bahnhof in Richtung Fontaneplatz zu gelangen.

Von MAZonline