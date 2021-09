Rangsdorf

Unbekannte haben am Dienstagabend einen Baumstamm in der Straße Am Strand angezündet. Er brannte laut Zeugen bis in einer Höhe von etwa drei Metern. Feuerwehrleute löschten den Brand und beschnitten dann den Stamm. Nebenstehende Bäume blieben unbeschädigt. Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt zur Brandursache.

Von MAZonline