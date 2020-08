Rangsdorf

Über den Notruf wurde der Polizei am Samstag durch einen Zeugen gemeldet, dass sich am Kiessee eine männliche Person im Wasser befindet, die alkoholisiert sei und lautstark gestikuliert. Durch die Feuerwehr konnte der Jugendliche, der zunächst versucht hatte, wegzuschwimmen, geborgen und an Land gebracht werden. Dort verhielt sich der 16-Jährige gegenüber den Rettungskräften und den eingesetzten Polizeibeamten sehr aggressiv und versuchte, nach ihnen zu schlagen. Bei dem Versuch, den Mann zu Boden zu bringen, leistete er erheblichen Widerstand. Unter Hinzuziehung weiterer Polizeibeamter konnte der Jugendliche schließlich fixiert und in eine Fachklinik gebracht werden. Er gab an, zuvor Drogen konsumiert zu haben. Ein Polizist, eine Polizistin und ein Feuerwehrmann wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Es wurden Anzeigen wegen Widerstands und wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Von MAZonline