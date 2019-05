Rangsdorf

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Samstag gegen 15 Uhr Feuer in einem etwa sechs mal vier Meter großen Bootsschuppen an der Seepromenade in Rangsdorf ausgebrochen. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, brannte der Holzschuppen samt seines Inhalt, darin war diverses Wassersportequipment gelagert, komplett nieder. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, teilte die Polizei mit.

Von MAZonline