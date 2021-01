Rangsdorf

Der Tower auf dem ehemaligen Flugplatzgelände in Rangsdorf stand an Neujahr zur Mittagszeit in Flammen. Im ersten Obergeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes war der Holzfußboden in Brand geraten, die Feuerwehr konnte diesen löschen. Bei den Ermittlungen wurden Reste von Pyrotechnik im Gebäudeinneren aufgefunden und sichergestellt.

Von MAZonline