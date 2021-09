In ihrer großen Garage im Hauptgebäude sowie in der Garage des alten Flügels haben die Rangsdorfer Kameraden neben einem Schlauchboot sieben Fahrzeuge zu stehen. Darunter sind ein alter und ein neuerer Einsatzleitwagen, ein Geräte- und ein Mannschaftstransportwagen sowie zwei Löschfahrzeuge.

Prunkstück ist hier der Unimog RW1: Das „Universal-Motor-Gerät“ ist geländefähig und hat gerade neue Technik und Beleuchtung erhalten. Es wird für schwer erreichbares Gelände wie etwa Bahngleise gebraucht und hilft etwa bei Unwettereinsätzen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ortswehrführer Robert Hesse kommentiert: „Es kam 1995 aus Bremen zu uns. Das Schöne daran ist, dass es noch mit einem alten Führerschein fahrbar ist.“ Mit Blick auf den Gerätewagen ergänzt er: „Wir haben es in diesem Jahr bereits geschafft, alle Fahrzeuge neu zu bekleben.“

Der aktuelle Einsatzleitwagen. Quelle: Conrad Wilitzki

Nachdem der aktuelle Einsatzleitwagen – eine Art kleines Büro auf Rädern – im März 2020 dazukam, hat die Freiwillige Feuerwehr Rangsdorf ihren Fuhrpark situationsbedingt nicht verändert. Der ältere Einsatzleitwagen, der eigentlich nur noch für die Ausbildung genutzt wurde, erhielt als „Coronamobil“ einen neue Aufgabe, da er im Innern komplett desinfizierbar ist. Der Mannschaftstransportwagen, der für Nachschub an Personal und Material sorgt, sollte in diesem Jahr eigentlich aussortiert werden. Doch er verblieb in der Garage aus finanziellen Gründen.

Das Schlauchboot für sechs Mann Besatzung ist meist mit drei Passagieren an Bord unterwegs. Es kommt etwa einmal im Jahr zum Einsatz, wenn etwa Leichen aus Gewässern geborgen werden müssen. Hesse erklärt: „Damit können wir auch Ölsperren bei versenkten Fahrzeugen aufbauen.“

Jedes Fahrzeug wird in der großen Garage an eine Abgasanlage angeschlossen. Hier lagern zum Beispiel auch Schwimmwesten für das Schlauchboot.

Von Conrad Wilitzki