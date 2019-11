Rangsdorf

Am Sonnabend zwischen 10.20 und 12 Uhr ist es Rangsdorf in der Kienitzer Straße in Höhe Rondell, an der Bahnunterführung, am Netto und am Edeka zu einer Diebstahlserie gekommen. Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten dort, Handtaschen oder Beutel zu entwenden, die an Fahrrädern hingen oder im Gepäckkorb lagen. Dreimal misslang das, zwei Beutel konnten sie stehlen. Ein Täter war männlich, hat kurze schwarze Haare, dunkle Augen, ungefähr 16 -20 Jahre und klein, er trug eine schwarze, matte Bomberjacke mit Fellkragen, weißen Turnschuhe und eine schwarzer Cargohose, er war mit einem sportlichen Fahrrad unterwegs. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline