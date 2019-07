Rangsdorf

In der Baustelle auf der A 10 zwischen der Abfahrt Rangsdorf und dem Schönefelder Kreuz ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall mit drei Lkws gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, die beengten Verhältnisse in der Baustelle stellten die Rettungskräfte allerdings vor Probleme. In beiden Richtungen sind insgesamt nur zwei Fahrtseifen verfügbar, es gibt keinen Standstreifen. Damit kann dort keine Rettungsgasse gebildet werden. Deswegen haben sich die zuständigen Feuerwehr-Leitstellen in Brandenburg/Havel und Cottbus auf eine sogenannte Parallelalarmierung verständigt, bei der Feuerwehren aus beiden Richtungen zum Einsatz geschickt werden, damit sie wenigstens auf einer Seite der Baustelle bis zur Unfallstelle durchkommen.

Mehrere Feuerwehren alarmiert

Kurz nach neun Uhr löste der Auffahrunfall daher Alarm bei den Feuerwehren aus Ludwigsfelde, Rangsdorf mit Dahlewitz und Königs Wusterhausen aus. Innerhalb von wenigen Minuten waren erste Hilfskräfte vor Ort. Schnell stellte sich heraus, dass es keine Verletzten gab. Lediglich die beteiligten Fahrzeuge wiesen teilweise erhebliche Schäden auf.

Einer der beschädigten Lkw Quelle: aireye

Die Anfahrtsprobleme treffen allerdings auch die Abschleppwagen, deswegen kam es in Folge des Unfalls zu einem erhebliche Rückstau mit einer Passierdauer von zeitweise mehr als 60 Minuten. Bergeunternehmen, die ansonsten Havaristen in Schlepp nehmen, um sie von der Autobahn zu führen, geraten gerade zeitlich an Grenzen. Nur wenige sind im Besitz multifunktionaler Bergegeräte, mit denen man vor Ort sogar schwere Lasten anheben kann. Damit wäre es möglich, nicht mehr fahrtüchtige Fahrzeuge mit einem Bordkran von der Richtungsfahrbahn auf den gesperrten Teil der Autobahn zu heben, um sie von dort aus abzuschleppen.

Handgreiflichkeit im Stau

Für die Verkehrsteilnehmer war die Wartezeit eine Herausforderung, es kam sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen einem Pkw- und Lkw-Fahrer. Da lagen offensichtlich die Nerven blank.

Von MAZonline