Die Diskussion um den Umbau der Grundschule in Rangsdorf ist noch nicht beendet: Obwohl bereits seit Dezember 2018 eine Baugenehmigung vorliegt, bekam Architektin Gudrun Eichler im Bauausschuss Gelegenheit, ihr Veto gegen den Umbau vorzutragen. Sie appellierte an die Mitglieder des Bauausschusses, den notwendigen Platzbedarf an der Grundschule im Rahmen des bestehenden Schulgebäudes zu schaffen. Die Pläne sehen stattdessen einen Abriss der Aula und „einen völlig brachialen Kastenanbau“ vor, so Gudrun Eichler.

Emotionale Diskussion

Es war am Dienstagabend eine emotionale Diskussion, wie sie ein Bauausschuss selten erlebt. „Ich bin heute noch stolz darauf, dass ich vor zwanzig Jahren den Wettbewerb zum Bau dieser Schule gewonnen habe“, sagte Gudrun Eichler aus Königs Wusterhausen. Sie habe erst im September 2019 von den Umbauplänen erfahren, da war die Baugenehmigung längst erteilt. Niemand habe sie zuvor informiert, dass massiv in die Bausubstanz eingegriffen werden soll. „Architekten und Gemeinde haben meine Pläne benutzt und Urheberrecht verletzt“, fügte sie hinzu.

Eine Chance

„Der geplante Anbau des Architekturbüros Bley ist wie ein Fremdkörper an der Schule. Er verschandelt sie“, eröffnete Eichler ihren Appell an den Bauausschuss. Dieser soll ihr die Chance zu geben, Lösungen im Rahmen der bestehenden Schule vorzuschlagen. Und angesichts des seit der Haushaltsdebatte kursierenden Betrages von 140.000 Euro, den Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) für eine mögliche Auseinandersetzung um die Urheberrechte und entgangene Planungskosten im Haushalt der Gemeinde vorgesehen hat, sagte sie: „Wir befinden uns nicht in einem Urheberrechtsstreit. Geben Sie mir eine Chance.“

Widerspruch vom Bauamt

Widerspruch gab es vor allem von der Leiterin des Bauamtes, Simone Götsche. Das Architekturbüro Bley sei bereits bis zum Vollzug der Baumaßnahme beauftragt. Es kann „Schadensersatzansprüche anmelden, wenn wir jetzt aussteigen“. Auch Bürgermeister Rocher hatte Einwände, die sich auf fehlende Parkmöglichkeiten für die Lehrer und die damalige Bauweise der Aula mit einer Treppe in der Mitte bezogen: „Das ist nicht behindertengerecht gebaut“, sagte er. Und: „Wenn wir einen Vertrag mit einem Architekten machen, möchte ich auch bestimmen, was wir bauen.“ Am Ende hatte Klaus Rocher noch einen Vorschlag für das weitere Verfahren parat. Bau- und Sozialausschuss sollen bei einem Vorort-Termin mit Verwaltung und den beteiligten Architekten weiter beraten.

