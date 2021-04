Rangsdorf

Die bauliche Erschließung des ehemaligen Flughafens und des Bücker-Werkes in Rangsdorf rückt allmählich näher. Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) kündigte in der Bauausschusssitzung in dieser Woche die Vorlage eines konkreten Bebauungsplanes und den Entwurf für einen städtebaulichen Vertrag mit Investor Terraplan für Ende Mai an.

Wenig übrig hat der Bürgermeister für die unterschiedlichen Berechnungen aus der Parteienlandschaft, die die Entwicklung des Bücker-Geländes in Wohneinheiten bemessen. „Es kommt ja immer auch auf die Wohnungsgrößen an“, sagte Rocher. Die Prognosen der Verwaltung selbst gehen davon aus, dass die Einwohnerzahl in Rangsdorf in den nächsten zehn Jahren um gut 2300 wächst. „Das ist auch die Berechnungsgröße, die wir bei der Berechnung der Folgekosten für den städtebaulichen Vertrag mit dem Investor Terraplan zugrunde legen müssen“, so Rocher.

Folgekosten schwierig abzuschätzen

Aktuell schätzt die Verwaltung der Gemeinde die Folgekosten für Kita, Hort und Schule beim angenommenen Bevölkerungszuwachs auf knapp 10 Millionen Euro. Hinzu kommen noch die steigenden Mobilitätskosten: Straßen und Radwege, Parkmöglichkeiten für Autos und Fahrräder etwa am Bahnhof sowie für den öffentlichen Nahverkehr. Ein Teil dieser Kosten entsteht auch ohne dass das Bücker-Gelände entwickelt wird.

aAllein durch die Innenverdichtung in der Gemeinde ist noch mit einem erheblichen Zuzug zu rechnen. Auch deshalb beantwortete der Bürgermeister die Frage von Stephan Wilhelm, Vorsitzender der Fraktion SPD/Grüne, nach den Gesamtkosten zurückhaltend. „Ich tue mich mit der Berechnung der Gesamtkosten etwas schwer. Nicht zuletzt, weil wir über einen Zeitraum bis zum Jahr 2030 reden.“ Der Anteil, den die Gemeinde dabei selbst tragen muss, sei mit oder ohne die Bücker-Entwicklung zu tragen.

Zweite Ausfahrt selbst bauen

Zu den Dingen, die die Gemeinde ohnehin machen müsse, gehört laut Tassilo Soltkahn der Bau des Nord-Süd-Verbinders. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende plädierte deshalb dafür, die zweite Ausfahrt aus Rangsdorf unabhängig vom Investor zu bauen. „Wenn wir den Nord-Süd-Verbinder selbst bauen, könnte die Bebauung auf dem Bücker-Gelände etwas kleiner ausfallen.“ So wie der aktuelle Planungsstand ist, könne er nicht zustimmen. Dem pflichtete auch Ralph Brockhaus bei. Der sachkundige Bürger imm Bauausschuss nahm eine Anleihe am Titel des Projektes: „Quartiersentwicklung ist etwas, was in Großstädten stattfindet. Rangsdorf ist aber ein Dorf und soll es auch in Zukunft bleiben“, sagte er. Die Diskussion um den Bebauungsplan dürfte noch spannend werden.

Von Udo Böhlefeld