Blankenfelde

Das Waldhaus Blankenfelde hat eine neue Aktion zur abenteuerlichen Erkundung der Natur vorbereitet. Die circa 1,5 stündige Erkundungstour ist verbunden mit Rätseln und kleinen Aufgaben. Der Ausflug führt durch den Rangsdorfer Wald, wobei sich alles um das Thema „Bäume“ dreht. Wer mitmachen möchte, benötigt ein Handy und die App Actionbound, die man im Appstore herunterladen kann. Am Treffpunkt ist der Startcode für die Tour zu finden, der mit dem Handy gescannt werden muss. Folgt man dann den Anweisungen in der App, wird man Schritt für Schritt zu den Orten der Tour geführt. Diesmal ist der Treffpunkt in Rangsdorf am Sportplatz Lindenforum. Die Aktion ist freigeschaltet ab dem 8. Mai und endet am 24. Mai. Empfohlen wird die Rätselreise für Schüler und Schülerinnen und Familien, aber auch Erwachsene sollen an der Tour ihren Spaß haben. Das Waldhaus erinnert daran, dass Kinder nicht allein sondern in Begleitung auf Erkundungstour gehen sollen. Weitere Informationen gibt es unter Tel.: 03379/ 20 20 200.

Von MAZonline