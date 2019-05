Der Klimawandel findet auch in den kleinen Gemeinden statt – das wollten die Initatoren der ersten Fridays-for-Future-Demonstration in Rangsdorf vermitteln. 30 Teilnehmer trafen sich am Freitagvormittag vor dem Rathaus. Am Nachmittag findet in Luckenwalde ein Sitzstreik am Kreishaus statt.