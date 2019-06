Rangsdorf

Der Fontaneweg in Rangsdorf wird in dem Abschnitt in Höhe der Hausnummer 4 vom 2. Juli bis 5. Juli gesperrt, um die Aufstellung der mobilen Einheiten für den Hort zu gewährleisten. Das hat die Gemeinde am Montag mitgeteilt. Die Durchfahrt über den Fontanewegs zwischen dem Mühlenweg und der Fichtestraße wird nicht möglich sein, so die Gemeinde. Für Anlieger bleibt der Fontaneweg frei.

Von MAZonline