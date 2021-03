Rangsdorf

Diese gute Nachricht zuerst: Die Galerie der Gedok Brandenburg in Rangsdorf ist wieder zugänglich. Wer sich die aktuelle Ausstellung „Roter Faden – Übers Leben“ mit Werken von 16 Gedok-Künstlerinnen anschauen möchte, kann dafür via info@gedok-brandenburg.de einen individuellen Besuchstermin vereinbaren.

Die zweite gute Nachricht: Der erste Jour fixe des Verbandes als Online-Format lief hervorragend. Am Montagabend trafen sich Gedok-Künstlerinnen und weitere Interessierte im virtuellen Raum, um anlässlich des Internationalen Frauentages miteinander darüber zu sprechen, was die vergangenen Corona-Monate mit ihnen gemacht haben. Zu welchen Projekten sie womöglich inspiriert wurden, wofür sie kämpfen mussten, was ging, was nicht ging. Es wurde ein erstaunlich persönlicher Austausch unter den fast 30 Teilnehmenden.

Filmprojekt zu Kunst in Corona

„Mit diesem neuen Format wollen wir kraftvolle Projekte vorstellen“, kündigte die Gedok-Vorsitzende Anna Haase zum Auftakt an. Gedok-Projektleiterin Johanna Huthmacher übernahm kurze Einführungen zu solcherart präsentierten Künstlerinnen. Zunächst kam Susanna Wüstneck zu Wort, aus dem Münsterland meldete sie sich. Die Filmemacherin, Lyrikerin und Musikerin hat mit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr befreundete Künstler und Musiker aufgesucht und nachgefragt, was die Situation mit ihnen macht.

Daraus soll ein Dokumentarfilm für das Kino entstehen,„Kein Brot ohne Spiele“ ist der derzeitige Titel. Gedok-Mitglied Stefanie Trambow wird das Material zusammen mit Wüstneck schneiden. „Die Situation war so, dass wir einfach losziehen mussten, wenn wir authentische Bilder haben wollen“, erzählte Susanna Wüstneck. Aus diesem Grund war es nicht möglich, vorab aufwendig und langwierig Fördergelder zu akquirieren.

Deshalb versuchen sie nun, über Crowdfunding via www.betterplace.me/kein-brot-ohne-spiele Unterstützung für die Postproduktion wie eben Schnitt, Ton oder Musikrechte hinzubekommen. Im Film dabei sein werden auch Gedok-Mitglied Cornelia Schlemmer und ihr Bruder Clemens, der Musiker ist.

Neue Ideen, neue Kontakte

Musikerin ist auch Gedok-Mitglied Antje Thierbach, die als nächstes beim Jour fixe darüber sprach, dass sie dem plötzlichen Freiraum aufgrund abgesagter Konzerte auch so einiges Positives abgewinnen konnte. Neue kammermusikalische Verbindungen seien entstanden, sie habe früh begonnen, Balkonkonzerte durchzuführen. Allerdings müsse sie an der Musikhochschule „Hanns Eisler“, an der die Freiberuflerin auch arbeitet, immer wieder erleben, wie Studenten aufgefangen werden müssen, denen die Pandemie-Situation regelrecht die Perspektiven raubt.

Katrin Kamrau stellte kurz das Projekt „Halbe Welt – ganzes Leben“ vor, das sie gemeinsam mit Kolleginnen und dem Shia-Landesverband im Landkreis Dahme-Spreewald realisiert. 13 Alleinerziehende werden von den Künstlerinnen bei diesem besonderen Fotoprojekt angeleitet, das einerseits sich mit dem Thema Industriekultur, andererseits mit den Arbeits- und Lebensbedingungen der Teilnehmer befasst.

Sogar aus Kanada war eine Künstlerin online dabei

Christine Düwel, die sich auch auf Bundesebene sehr stark für Künstler einsetzt, berichtete über das Engagement der Gedok in den vergangenen Monaten. Sie hatte auch noch so einige Tipps, wie sich die Teilnehmer des Jour fixe weiter informieren können. Sie hob noch einmal hervor, wie interdisziplinär der Ansatz der Gedok ist, denn der Verband vereint Künstlerinnen verschiedenster Sparten, ob Musik, Schauspiel, Literatur, Film oder eben Bildende Kunst.

Das Tolle an dem Abend vor dem Computerbildschirm: Das Online-Format machte es Künstlerinnen wie der in Vancouver lebenden Brigitte Potter-Mael möglich,ihre Mitstreiterinnen mal wieder unkompliziert zu sehen.

Von Karen Grunow