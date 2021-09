Rangsdorf

Wenn Ortswehrführer Robert Hesse aus dem Fenster seines Büros in der Feuerwehr Rangsdorf schaut, fällt sein Blick auf das Rathaus der Gemeinde. „Diese Nähe zur Verwaltung ist hilfreich. Wir haben kurze Wege.“ Das etwa 1.300 Quadratmeter große Hauptgebäude in der Großmachnower Allee 1 in Rangsdorf befindet sich schräg gegenüber vom alten Standort am Pramsdorfer Weg, wo jetzt der Bau- und Betriebshof seinen Sitz hat.

Unterstützung durch die örtliche Politik

Hesse fühlt sich von der örtlichen Politik unterstützt und in seiner Feuerwehr zuhause. Hier hat er seine Lebensgefährtin und einige Freunde kennen gelernt. Mit Stolz führt er durch das rund 2.450 Quadratmeter große Gelände. Zwei große Garagen, mehrere Umkleide- und Besprechungsräume sind in gutem Zustand. Selbst ein Fitnessraum ist dabei. „Wenn wir uns mehr wünschten, wäre das Jammern auf hohem Niveau“, findet Hesse. Das dürfte die Verwaltung beruhigen, auch angesichts der hohen Kosten des Neubaus vor sechs Jahren. „Allerdings wollen wir die Räumlichkeiten in Zukunft noch besser nutzen.“

Zuständig sind Hesse und seine fast 50 Kameraden für die Ortsgebiete Rangsdorf, Groß Machnow und Klein Kienitz. Auf dem Autobahnabschnitt Rangsdorf-Genshagen sowie am Rangsdorf-Schönefelder Kreuz werden sie bei Unfällen aktiv. Die Rangsdorfer haben Fahrzeuge in der Waldbrandeinheit Nord des Landkreises Teltow-Fläming, was sie zur Waldbrandbekämpfung befähigt, sowie ein Fahrzeug im Gefahrgutzug bei Chemie-Einsätzen. Insgesamt verzeichnen sie in diesem Jahr bereits 116 Einsätze, die meisten davon Verkehrsunfälle und kleine Brände an Gebäuden.

Fördermittelgewinnung auf Ebene des Landkreise Teltow-Fläming

Die Ortswehr Groß Machnow um Gemeindewehrführer Silvio Ramlow unterstützt die Kameraden dabei. Ramlow hilft seinem Kollegen Hesse auch bei der Fördermittelgewinnung auf Kreisebene. „Die bürokratischen Hürden sind teils recht hoch“, erklärt er. „Die Verfahren dauern lange, aber Punkte wie eine gute Löschwasserversorgung oder die Sirenen für den Katastrophenschutz können nun mal nicht warten.“ Zu den Aufgaben von Ramlow und Hesse gehören zudem Meldungen und Jahresabschlüsse für den Landkreis.

Bekannt macht sich die Freiwillige Feuerwehr Rangsdorf auf Gemeindefesten, mit Ständen auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt sowie durch Besuche in Kitas und Schulen.

Im Überblick Größe des Feuerwehrgeländes: ca. 2450 Quadratmeter Zuständigkeit: Ortsgebiete Rangsdorf, Groß Machnow, Klein Kienitz, Autobahnabschnitt Rangsdorf-Genshagen sowie Rangsdorf-Schönefelder Kreuz Besondere Fähigkeiten: Autobahneinsätze, Waldbekämpfung (Fahrzeuge in der Waldbrandeinheit Nord des Landkreises Teltow-Fläming), ABC-Einsätze (Fahrzeug HLF 20/16 im Gefahrgutzug) Größe des Feuerwehrgebäudes: ca.1300m² Zustand des Feuerwehrgebäudes: Sehr gut, aber Dachboden der Alten Wache und Schlauchturm sanierungsbedürftig Soziale Aktivitäten innerhalb der Feuerwehr: Jugendgruppen 6 bis 9 Jahre sowie 10bis 16 Jahre, Feiern, Tag der offenen Tür, jeden 3. Freitag im Monat Treffen Alters- und Ehrenabteilung Soziale Aktivitäten außerhalb der Feuerwehr: Teilnahme an Gemeindefesten, Weihnachtsmärkten, Vorstellung in Kitas und Schulen Politische Zuarbeit: Meldungen und Jahresabschlüsse für den Landkreis Teltow-Fläming

Das lohnt sich: Über 20 Kinder und Jugendliche sind in ihren Abteilungen für 6 bis 9 Jahre sowie für 10 bis 16 Jahre, Tendenz steigend. „Nachwuchsprobleme kennen wir nicht“, freut sich Hesse und auch in Groß Machnow gibt es Kinder im freiwilligen Dienst. Zudem trifft sich an jedem dritten Freitag im Monat die Alters- und Ehrenabteilung, um auch auf dem aktuellen Stand der Einsätze zu sein.

Von Conrad Wilitzki