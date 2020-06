Rangsdorf

In diesem Jahr wurde nur ein Gebäude aus der Dahmeland-Fläming-Region für den Tag der Architektur am kommenden Sonntag ausgewählt: ein Komplex mit elf Wohnungen in der Rangsdorfer Seebadallee. Wäre alles so, wie es normalerweise zum bundesweiten jährlichen Tag der Architektur ist, würden am Sonntag Architekten vor Ort sein und das Gebäude interessierten Besuchern vorstellen.

Stattdessen haben einige der in Brandenburg teilnehmenden Büros Online-Präsentationen vorbereitet. Alle gemeinsam – insgesamt sind es im Bundesland 30 Bauten – werden aber von der Brandenburgischen Architektenkammer präsentiert. Im kommenden Jahr soll es – so die Idee – zum dann stattfindenden Tag der Architektur möglich sein, zusätzlich zu den für 2021 ausgewählten Bauten auch die von diesem Jahr zu besichtigen. Geplant ist dann außerdem, die Objekte beider Jahre in einer gemeinsamen Broschüre vorzustellen.

Gebäude mit elf Wohneinheiten

Das dreigeschossige Gebäude in Rangsdorf konnte bereits 2018 fertiggestellt werden. Die elf Wohnungen, erläutert Architekt Karl Weißenberger vom Berliner Büro Steiner Weißenberger Architekten, sind alle barrierefrei. Altersgerechtes Wohnen anzubieten, war Ziel des Bauherrn. Zwei Dinge seien grundlegend gewesen bei der Konzeption des Gebäudes, so Karl Weißenberger: „Alle Wohnungen gehen über Eck und haben so von zwei Seiten Licht. Außerdem hat jede Wohnung einen geschützten Balkon.“ Die Balkone sind weder über- noch nebeneinander angeordnet. „Dadurch kommt auch dieses Verschachtelte“, kommentiert der Architekt.

Fügt sich ein in die 1920er-Jahre-Architektur in Rangsdorf

Auffällig ist der Einsatz von Ziegelflächen an der hell verputzten Fassade. Ein bewusster Verweis auf die Architektur der 1920er-Jahre, wie sie in Rangsdorf gerade auch an Wohnbauten aus jener Zeit zu finden ist. Geschickt werden durch den teils rahmenden Einsatz von Ziegeln die Fenster mehrerer Wohnungen zu zusammenhängenden Flächen verbunden. Das ordnet und beruhigt den großen Bau mit seinen zurückspringenden und auskragenden Elementen. Außerdem ist der Sockel des Baus ebenfalls mit Ziegeln verblendet und teilweise auch die Brüstungen der fast loggienartigen Balkone des unteren Geschosses.

Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof in Rangsdorf entfernt ist das Gebäude, das binnen kürzester Zeit komplett vermietet werden konnte. Direkt nebenan entsteht momentan ein weiterer von dem Büro geplanter Bau. In den vergangenen Jahren konnten Steiner Weißenberger Architekten in Rangsdorf bereits mehrere Einfamilienhäuser realisieren, zwei davon waren in den vergangenen Jahren ebenfalls für den Tag der Architektur ausgewählt worden. Auch in Zeesen hat das Büro schon gebaut.

www.ak-brandenburg.de/content/tag-der-architektur-2020

Von Karen Grunow