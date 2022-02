Rangsdorf

Rangsdorf will mehr Kultur in die Gemeinde holen. Nur über das Wie und das Wohin ist man sich am Rangsdorfer See noch uneins. Klar scheint indes zu sein, dass es zentrumsnah und gut zu erreichen sein soll. In diese Überlegungen hinein bietet sich die Kirchengemeinde Groß Machnow Klein Kienitz mit ihrer Dorfkirche in Groß Machnow an.

Zum wiederholten Male präsentierten Gerlinde Förster von der Gedok Brandenburg und Wolfgang Buck vom Kulturverein Rangsdorf, was sich Rangsdorf vom künftigen Kulturleben in der Gemeinde verspricht. Möglichst bald wünscht man sich einen Ort im Zentrum, der Publikum zu Veranstaltungen aller Art nach Rangsdorf locken soll.

Heimat für Vereine und Parteien in Rangsdorf

Ein Ort für Ausstellungen und Konzerte, aber auch Heimat für Vereine und Parteien soll das Bürgerzentrum nach ihren Vorstellungen werden. Das ständige Wachstum zwinge dazu, dass Rangsdorf auch in dieser Hinsicht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung Rücksicht nimmt, erklärten beide in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Soziales.

Widerspruch gab es von den anwesenden Ausschussmitgliedern im Grunde kaum. Lediglich Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) wies darauf hin, dass Rangsdorf kaum Geld für solche Pläne habe. Der Landesentwicklungsplan habe für Rangsdorf lediglich das Schicksal eines Grundzentrums vorgesehen. Zu Konzerten und Ausstellungen müssten Rangsdorfer demzufolge nach Zossen oder Ludwigsfelde fahren.

Bürgertreffpunkt am Rangsdorfer See

Erste Ideen für eine möglichst schnelle Realisierung wurden dennoch mehrfach ins Feld geführt. So regte Michael Schwarz, sachkundiger Bürger im Ausschuss an, sich näher mit den Gebäuden am See zu beschäftigen. Bei entsprechenden Umbauten sei etwa das Kegelbahngebäude durchaus für diese Zwecke vorstellbar. Andere wiesen auf nicht vermietete Verkaufsflächen im Südring Center hin.

Dafür, dass die Diskussion nicht mit der zweiten Präsentation im Ausschuss beendet ist, sorgten Förster und Buck. Nach ihrem Vorschlag soll eine Kultur AG ins Leben gerufen werden, die sich intensiv mit Vorschlägen zur Realisierung eines Bürgertreffs befasst und sich der Intensivierung des Rangsdorfer Kulturlebens verschreibt.

Mehr Nutzung der Dorfkirche Groß Machnow

Der nächste Tagesordnungspunkt schien beinahe wie gemacht, um die Wünsche der Rangsdorfer nach einem Kulturort zu erfüllen. Pfarrerin Susanne Seehaus berichtete über den Sanierungsstand der Dorfkirche in Groß Machnow und darüber, wie es weitergehen könne. Noch in seiner Funktion als Vorsitzender des Gemeindekirchenrats hatte Klaus Rocher zuvor die Gemeinde und die Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, sich an der Diskussion um die spätere Nutzung der Kirche zu beteiligen.

Konkrete Ergebnisse gab es an dieser Stelle noch nicht, noch liegt aber auch der Abschluss der Sanierung in weiter Ferne. Aktuell ist die Sanierung des Dachstuhls fast fertig gestellt. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 350 000 Euro. „Für die komplette Sanierung sind weitere 600 000 Euro erforderlich“, sagte Seehaus.

Natürliche Grenzen

Immerhin werde die Kirche nach der Sanierung den größten Teil der Zeit für andere Veranstaltungen frei sein. Sie wird höchstens einmal die Woche durch die Gemeinde genutzt. Ob dann Konzerte, Versammlungen oder andere Veranstaltungen in der Kirche möglich sind, konnte allerdings im Ausschuss nicht abschließend geklärt werden. Pfarrerin Seehaus: „Wir sind bereit, darüber zu reden. Aber es gibt „natürliche Grenzen“.

Von Udo Böhlefeld