Diskussion um den Haushalt 2020

Rangsdorf

Die Gemeindevertretung Rangsdorf hat entschieden, sich zur Lösung der Raumprobleme an den Rangsdorfer Schulen an den Kreis zu wenden. Die im Auftrag der Gemeinde arbeitende VBD Beratungsgesellschaft für Behörden mbH war nach Untersuchung der Situation zu dem Schluss gekommen, dass der Bau einer neuen Oberschule mit einer Dreifeld-Sporthalle und einem Sportplatz zwar teuer kommt. Sie sei aber die einzige Variante, die langfristig ausreichend Schulraum auch für künftige Schülerzahlen bietet. Dabei soll die jetzige Oberschule künftig von der Gemeinde als Grundschule genutzt werden. Die Gemeinde baut dort eine einfache Sporthalle. Das alles kostet Rangsdorf gut 25 Millionen Euro. Dieses Szenario bedeutet allerdings, dass der Landkreis für mehr als 44 Millionen Euro eine neue Oberschule baut. „Gespräche darüber laufen inoffiziell schon länger“, sagte Bürgermeister Rocher ( FDP) in der Sitzung des Gemeinderats. „Jetzt werden wir offiziell mit Landrätin Wehlan reden.“

Anfragen vertagt

Zunächst hatte es danach ausgesehen, als ob die Gemeindevertreter Schwierigkeiten mit einer viel zu langen Tagesordnung bekommen würden. Mehr als 20 Anfragen von Bürgern und Gemeindevertretern mit mehr als 130 Einzelfragen hatten Rocher deshalb schon in der Vorwoche zu einem Hilferuf veranlasst. „Um die Verwaltung zu entlasten“, bat der Bürgermeister „um Mäßigung bei der Flut von Anfragen und um Abwägung vom Nutzen und deren Relevanz.“

Unbestritten sei, dass Gemeindevertreter und sachkundige Bürger in den Ausschüssen ein ausdrückliches Recht auf Anfragen haben. Deshalb müsse eventuell bei den freiwilligen Leistungen der Gemeinde gespart werden. Rocher beantragte deshalb eine halbe Stelle in der Verwaltung für die Beantwortung solcher Anfragen. Wie der Finanzausschuss zuvor, lehnten auch die Gemeindevertreter diesen Antrag ab.

Kurzfristiger Aufschub

Einen kurzfristigen Aufschub löste nun die Corona-Krise aus. Nicht alle Gemeindevertreter waren zur gestrigen Sitzung erschienen, die übrigen hatten sich darauf verständigt, die Versammlung so kurz wie möglich zu halten. So wurden die Anfragen auf Antrag mehrerer Fraktionen bis zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung Ende April vertagt. Oliver Scharfenberg, Gemeindevertreter von „Die Rangsdorfer“ und Autor zahlreicher Anfragen an den Bürgermeister, war dabei selbst nicht anwesend.

Im Haushalt knirscht es schon

Insgesamt gab es wenige Diskussionen. Die Erschließungsbeiträge für den Reihersteg zwischen Bergstraße und Akazienweg führten dann aber doch dazu. Um die Erschließung dort finanzieren zu können, sollen die Anwohner dazu verpflichtet werden, einen Teil der Kosten im Voraus zu leisten. Wie üblich, hatte die Verwaltung 50 Prozent der endgültigen Kosten als Vorausleistung vorgesehen, der im Dezember beschlossene Haushalt war jedoch von 65 Prozent ausgegangen. Das bemängelten Gemeindevertreter wie etwa der Fraktionsvorsitzende von SPD/ Bündnis 90/Die Grünen, Stephan Wilhelm. Rocher gestand zwar ein, dass es „im Haushalt jetzt schon knirscht“, weil zum Beispiel mehrere Feuerlöschbrunnen neu gebohrt werden müssten und man mit Finanzierungsschwierigkeiten von „ein paar hunderttausend Euro“ rechnen müsse. Bezüglich der Vorausleistungen wollte er aber bei der bisher üblichen Praxis bleiben, also 50 Prozent.

Von Udo Böhlefeld