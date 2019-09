Rangsdorf

Die Gemeinde Rangsdorf hat am Donnerstag die Baugenehmigung für ihren geplanten sozialen Wohnungsbau erhalten. Das hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Im Jütenweg werden 15 gemeindeeigene Wohnungen entstehen, die an Berechtigte zu einer Kaltmiete von 5,50 Euro vermietet werden sollen.

Die Ausschreibung für den Bau werde derzeit vorbereitet. Mit dem Baubeginn ist sei allerdings erst Anfang nächsten Jahres zu rechnen, so die Gemeinde. Ursache dafür seien die fehlenden Kapazitäten bei den Baufirmen, die mit dem Bauboom in der Region gut zu tun haben.

Der Bau war im vergangenen Jahr bereits beschlossen worden. Die Wohnungen entstehen in zwei Gebäuden. Der Eigenbetrieb Wohnen der Gemeinde hatte 2018 mit einer Investition von 1,9 Millionen Euro für die beiden Neubauten gerechnet.

Der Betrieb war im Jahr 2016 zur Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen und zum Neubau von Wohnungen gegründet worden.

Außerdem hat der Eigenbetrieb die Rettungswache in der Gemeinde an der Winterfeldallee gebaut und sie dann an den Rettungsdienst des Kreises übergeben. Für den Bau der Wache wurden rund 600 000 Euro investiert.

Von MAZonline