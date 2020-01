Rangsdorf

Schüler der zwölften Klasse des Theodor-Fontane-Gymnasiums in Rangsdorf präsentierten im Schloss Genshagen die Ergebnisse ihres Seminarkurses, der sie auf die Berufswelt vorbereiten sollte. Es wurde für alle Beteiligten mehr als nur ein Einblick in Organisation und Abläufe möglicher beruflicher Anforderungen.

Das Heft des Handelns

Die Abschluss-Präsentation der Projektergebnisse im Schloss Genshagen war für die Rangsdorfer Schülerinnen und Schüler in mehrfacher Hinsicht eine Erleichterung. Ina Thraen, die als Lehrerin für die Projektbegleitung zuständig war: „Sie mussten alles selbst machen. Sie waren zuständig für die Themenauswahl, später für die Organisation der Reise, die Unterkunft und alles, was noch zur Durchführung des Projektes wichtig war.“ Bis hin zur Schlussabrechnung und Aufführung in Schloss Genshagen nahmen die Schüler das Heft des Handelns in die Hand. Alle waren am Ende zufrieden.

Grundausbildung in Jüterbog

Einer von ihnen ist Sebastian Flöter (17): „Es war unser Ziel, am Ende das Thema „Nie wieder Krieg“ auf die Bühne zu bringen. Da wollten wir den elsässischen Zusammenhang hineinbringen, weil das Elsass ja mal deutsch, mal französisch war.“ So stießen sie auf Charles Kuentz. Schon dessen Vater kämpfte mal auf französischer, mal auf Seiten der deutschen Herrscher. Als Charles selbst erstmals in den Krieg muss, liegt Elsass-Lothringen gerade auf der deutschen Seite der immer umstrittenen Grenze. Seine militärische Grundausbildung erhält er im gerade 50 Kilometer von Rangsdorf entfernten Jüterbog. Zwei Jahrzehnte später ist es umgekehrt, mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wird Kuentz französischer Soldat. Gleichzeitig wird auch sein jüngster Sohn François zwangsrekrutiert. Der gerade mal 17-Jährige bekommt eine Uniform der Waffen-SS verpasst, muss so gegen Franzosen und Elsässer kämpfen.

Aufführung eines Tagebuches

Die Zwölftklässer aus Rangsdorf, die mittlerweile in den Abiturvorbereitungen stecken, haben nicht nur die Organisation und Durchführung des gesamten Seminars unter den wachsamen Augen von Ina Thraen in die Hand genommen. Sie setzten zuletzt auch die gesammelten Projektergebnisse in Literatur um. Es entstand ein Theaterstück, in dessen Mittelpunkt das Leben des Elsässers, seine Erfahrungen mit Grenzen und Kriegen, aber auch die Erlebnisse der Schüler während ihrer Fahrt nach Dieffenthal im Elsass stand. In Form eines Tagebuches, dass bereits der Vater von Charles im Jahr 1871 beginnt und das sich der Sohn und Enkelsohn später ebenfalls zu eigen machen, führen sie durch die Kriege der beiden in der Vergangenheit so verfeindeten Nachbarn. Es führt am Ende bis Oradur-sur-Glane, dem Ort, an dem die SS-Waffendivision 1944 über 600 Menschen ermordete. Die Quintessenz, die die beteiligten Schülerinnen und Schüler aus ihrem Projekt über drei Semester gezogen haben, geht deutlich über eine Din-A4-Seite hinaus. Sie lässt sich wohl am besten mit den Worten von Jolina Herfort (17) auf einen Punkt bringen: „Wir müssen uns bewusst machen, dass unser Friede ein sehr fragiles und kein sicheres System darstellt.“

Von Udo Böhlefeld