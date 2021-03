Rangsdorf

Früh übt sich, was ein Gärtner werden will – und der Lions Club Berliner Ring unterstützt die Kita der Seeschule Rangsdorf dabei. Am Freitag überbrachte der Präsident des Lions Club Berliner Ring, Andreas Broxtermann, das Hochbeet.

Musikalischer Empfang

Nach dem musikalischen Empfang durch die „Seeräuber“-Kinder, die Kitaleitung und den Vorstand des Seeschulvereins nahm der Präsident des Lions Club höchstpersönlich Säge und Akkuschrauber in die Hand, um das naturnahe Hochbeet aus Holz aufzubauen. „Wir hatten von den Weihnachtsmärkten und Festen vor Corona noch etwas Geld übrig“, sagte der Präsident des Lions Club und Diplom-Ingenieur Broxtermann. Also habe man im Kreis der Lions überlegt, was man mit dem Geld Sinnvolles tun kann. „So sind wir auf die Hochbeete gekommen.“

Man habe eine Reihe Kitas angeschrieben, darunter auch in Rangsdorf. Die Seeschulkita habe als eine der ersten geantwortet. „Das passte gut in unser naturverbundenes Konzept“, sagte Andrea König-Viertel, die Leiterin der Seeschulkita. „Also haben wir uns darum beworben.“ Erfolgreich! Die Seeräuber erwarteten am Freitagmorgen den Lions Club-Präsidenten schon ganz aufgeregt.

Mehrere Rangsdorfer Kitas werden in den nächsten Tagen und Wochen ebenfalls ein Hochbeet vom Lions Club bekommen. Lieferung, Aufbau und Füllung – alles inklusive. Andreas Broxtermann berichtete, dass der Lions Club Berliner Ring an ein mittel- bis langfristiges Engagement dabei denkt. „Wir wollen das mal beobachten. Aber grundsätzlich verwittert ein solches Hochbeet ja auch mit der Zeit. Dann müssen wir wieder ran.“ Danach griff wieder zum Akkuschrauber, damit die Kinder das Hochbeet auch am Freitag noch erleben.

Unterstützung für soziale und kulturelle Projekte

Die Seeschule Rangsdorf, die aus Kita, Oberschule, Gymnasium und Internat besteht, hat das Geschenk vom Lions Club gerne angenommen. Für die Einrichtung bedankten sich der stellvertretende Schulleiter Christian Lepp, Kita-Leiterin Andrea König-Viertel und Adriana Leidenberger, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Trägervereins zuständig ist.

Die Mitglieder des Lions Club verstehen sich gewissermaßen als Hilfsorganisation, die überall dort eingreift, „wo das soziale System unseres Staates nicht helfen kann“. Das reicht von ganz persönlicher Hilfe einzelner Lions bis hin zu größeren, auch überregionalen und internationalen Hilfsprojekten. Die Lions vom Berliner Ring haben sich 2015 gegründet und unterstützen vor allem soziale und kulturelle Projekte im Süden Berlins. Zuhause sind sie im Gasthof „Zum Löwen“ im Ludwigsfelder Ortsteil Löwenbruch.

Von Udo Böhlefeld