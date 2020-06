Rangsdorf

Rund 50 Rangsdorfer Bürgerinnen und Bürger folgten am Mittwoch der mehrstündigen Präsentation zur Ideenwerkstatt rund um das Gebiet des ehemaligen Reichssportflughafens und der Bücker-Werke. Von 10 bis 16 Uhr dauerte die Vorstellung der fünf am Wettbewerb beteiligten Architekturbüros, die wegen kleiner technischer Probleme mit einer leichten Verspätung begann.

Präsentation per Streaming

Wegen der nach wie vor geltenden Corona-Beschränkungen konnte der Präsentation im großen Saal des Seehotels nur eine begrenzte Zahl von zuvor angemeldeten Gästen folgen. Wer darüber hinaus an der Entwicklung des Bücker-Geländes interessiert war, folgte der Präsentation via Livestream auf der Internet-Homepage des Investors Terraplan. Dort konnten sich die Interessenten auch in einem parallelen Chat zu den jeweiligen Vorstellungen äußern oder Fragen dazu stellen.

Anzeige

Fünf kreative Entwürfe

Die zuletzt fünf beteiligten Architekturbüros stellten sich mit ihren Präsentation einer Fachjury, die im Verlauf des Donnerstag die Entwürfe platzieren und prämieren soll. Im Saal des Seehotels folgten rund 30 angemeldete Gäste den durchweg interessanten Konzepten, die sich jede auf eigene Art mit dem spezifischen Umfeld auseinandersetzte. Vertreter und Vertreterinnen der Gemeinde, des Investors Terraplan und Experten aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Denkmalschutz und Marketing müssen nun die schwierige Entscheidung fällen, welches der Konzepte umgesetzt werden soll. „Vielleicht wird es auch eine Kombination verschiedener Entwürfe“, kommentierte Reinhard Schulz von der Berliner KVL Projektentwicklung Plus, die die Gemeinde Rangsdorf bei der Entwicklung des Bücker-Geländes unterstützt.

Weitere MAZ+ Artikel

Präsentaton auf den Seiten des Investors

Aufgabe der teilnehmenden Architekturbüros war es, die Architektur und die Infrastruktur in die Landschaft und den denkmalgestützten Bestand an Gebäuden zu integrieren und dabei auch die Nachbarschaft wie die Feng-Shui-Siedlung zu berücksichtigen. Eine themenbezogene Zielgruppenansprache sollte aus der vorhandenen Architektur und der Geschichte Rangsdorfs abgeleitet werden. „Das Quartier soll sich in Maßstab und Propoertion einfügen, die historische Architektur verstehen, zeitgemäß interpretieren und fortschreiben“, hieß es dazu in der Ausschreibung zu dem Ideenwettbewerb. Eine ideenstiftende Umgebung soll auf der vorhandenen Basis entwickelt und national sowie international vermittelbar sein. Wie lange die Jury für ihre Entscheidung benötigt, ist am Mittwoch nach der Präsentation noch völlig offen, die Pressevorstellung des Siegerentwurfes ist aber für den 22. Juni geplant. Die Präsentationen der fünf Teilnehmer sollen interessierte Rangsdorfer sich ab Donnerstagabend auf der Homepage des Investors Terraplan noch ansehen können.

Lesen Sie auch

Von Udo Böhlefeld