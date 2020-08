Rangsdorf

In der Kulturscheune Rangsdorf ging es am Wochenende an die Wiederaufnahme des Lachmuskel-Trainings: Nach Klavierkonzert, Shakespeare in Wort, Malerei und Musik sowie einem Songwriter gastierte Heinz Klever an einem mediterranen Sommerabend und suchte mit politischem Kabarett die Rangsdorfer und ihre Gäste aufzuklären. Das Publikum schien vor der Programmpause etwas verhalten, klatschte eher brav, ließ jedoch im zweiten Teil alle Bandagen oder sonstigen Sorgen fallen, lachte viel und ausgiebig.

Viel herumgekommener Rheinländer

Zur großen Freude des Veranstalters, des Kulturvereins Rangsdorf (KV), und des Künstlers selbst, der die Veränderung sofort auf der Bühne verarbeitete. Heinz Klever, gebürtiger Rheinländer, seit 30 Jahren in Berlin, Mitspieler der Leipziger „ Pfeffermühle“, Solokünstler, Texter und Komponist für bekannte Kabaretts wie die „Herkuleskeule“, „Academixer“ und „ Oderhähne“, hat in den letzten Monaten oft die Erfahrung von „stillerem Publikum“ gemacht.

Kartenkontingent rasch weg

Man sollte meinen, dass in ernsteren Zeiten jeder Strohhalm zum Lachen ergriffen wird. Doch die Rechnung scheint nicht so einfach aufzugehen. Wie immer seit Wiederaufnahme des Veranstaltungsbetriebes hatte der Verein keine Probleme, das reduzierte Kartenkontingent an den Mann zu bringen. Routiniert notierte Monika Kosmetschke die Besucherdaten für den hoffentlich nicht eintretenden Infektions-Fall.

Harald Kleps sorgt für gutes Licht

Mit Freude übernahm auch ein neuer ehrenamtlicher Vereinsmitstreiter seinen Einsatzplatz: Harald Kleps, im Berufsleben zuletzt Kaffeeröster, war einst als Beleuchter für das „ Theater des Westens“ und die „Theatermanufaktur“ tätig. Im Ruhestand suchte er eine neue Herausforderung, die sich wegen Corona verzögerte. Kleps spricht mit den Künstlern über deren Programmablauf und richtet danach das Licht auf der Bühne ein. Wenn, wie am Freitag, nur ein Darsteller darauf „unterwegs“ ist, ist das nicht so schwierig. Das wird sich bei den kommenden Theateraufführungen mit vielen Szenenwechseln ändern: „Ich staune, welche Entwicklung die Technik gemacht hat“, so der Beleuchter über die Rangsdorfer Anlage, die der Messespezialist Detlef Schlüpen angeschafft hat.

Politisches spart Klever keineswegs aus. Quelle: Andrea von Fournier

Harald Kleps setzte Heinz Klever ins beste Rampenlicht und der musste mit einer enttäuschenden Ansage starten: Eigentlich sei der Auftritt mit einer Kollegin des Musikkabaretts geplant gewesen, die nach einem Auftrag in Süddeutschland nun in Quarantäne in Spandau festsitzt – eine „doppelte Schwarze-Peter-Karte“.

Etwas aus dem Stehgreif

Der Kabarettist war gezwungen, im Stehgreif Teile des Programms durch Bewährtes zu ersetzen. Vor zwei Jahren war der Berliner erstmals mit großem Erfolg in der Scheune. Seine Sorge, im Eifer des Gefechts etwas von damals zu wiederholen, war unbegründet. Die philosophischen Betrachtungen über Deutschlands große, unnachahmliche Rauten-Trägerin und ihre Gegenspieler in den russischen, türkischen und amerikanischen Gefilden kamen an und trafen oft den Lach-Nerv.

Was wäre, wenn?

Interessant, wozu ein Schmetterlingsflügelschlag sich ausweiten könnte: Wären 1907 und 1908 die beiden Bewerbungen eines künstlerisch nicht untalentierten Österreichers an der Kunstakademie Wien nicht abgelehnt worden, vielleicht wäre der Welt viel Leid erspart geblieben. Am Ende sogar Corona? Viel „Was wäre wenn?“, musikalischer Tiefgang mit instrumentaler Begleitung und gedankliche Höhenflüge über die Deutsche Bank, Wohnwagen liebende Holländer, aktuelle Politik und Zukunftsvisionen wie die Heiligsprechung von Heino und Helene Fischer zeigten einen breit aufgestellten, spielfreudigen Mimen.

