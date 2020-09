Rangsdorf

Das Verwirrspiel um die Kündigung des Vertrages mit der evangelischen Kirchengemeinde Groß Machnow-Klein Kienitz zum Betrieb der Kita „Knirpsenland“, des Horts „Lummerland“ sowie der Einrichtungen der Jugend- und Schulsozialarbeit in Rangsdorf bekommt ein weiteres Kapitel hinzugefügt.

Der Ortsbeirat Groß Machnow in dieser sowie der Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales haben in der übernächsten Woche das Thema erneut auf der Tagesordnung. Der Vorlage der Verwaltung zufolge wird die Kündigung nun erst im Sommer 2021 wirksam. Mit der ersten Beschlussvorlage Ende April war der Vertrag mit Wirkung zum 31.Dezember 2020 gekündigt worden. Dem hat der Beschlussvorlage zufolge die Kirchengemeinde widersprochen, „da die Kündigung nach dem bestehenden Vertragsverhältnis erst zum 31.07.2021 möglich“ ist.

Gemeinde sollte alle Aufgaben übernehmen

Die Ausschreibung soll nun bis spätestens im Dezember über das Vergabeportal des Landes Brandenburg erfolgen. In den Reihen den Gemeindevertreter führte der nun auf der Tagesordnung des Ausschusses stehende Beschlussvorschlag zunächst zu Irritationen, da die Gemeindevertreter im April beschlossen hatten, den Träger- und Nutzungsvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde komplett zu kündigen. Danach sollten alle Aufgaben von der Gemeinde selbst erledigt werden. Neben dem Betrieb der Kita und des Hortes gehört dazu auch die Jugend- und Schulsozialarbeit sowie die Verwaltung der Mehrzweckhalle in Groß Machnow.

Vorschlag sorgt für Verwirrung

Als Vertreterin der Beschäftigten in den Einrichtungen hatte Rangsdorfs Pfarrerin Seehaus während der entscheidenden Sitzung der Gemeindevertretung zwar das Interesse bekundet, Kita und Hort weiter durch den Kita-Verband der evangelischen Kirche zu betreiben. Schul- und Sozialarbeit sowie die Verwaltung der Mehrzweckhalle seien jedoch nicht Teil des Dienstleistungsportfolios.

Daraufhin erfolgte der Beschluss der Gemeindevertreter, mit Ablauf des bisherigen Vertrages künftig alle Dienstleistungen in die Obhut der Gemeinde zu übernehmen. Der erneute Beschlussvorschlag aus dem Rathaus schafft auch hier Verwirrung. Dort heißt es nun: „Der derzeitige Träger hat sein Interesse an der Übernahme der Trägerschaft aller Einrichtungen angezeigt, was dem Ansinnen der Beschäftigten entgegenkommt.“

Von Udo Böhlefeld