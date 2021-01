Rangsdorf

Corona hat die Arbeit in den Erziehungseinrichtungen stark verändert. Die Rangsdorfer Kita „Lino“ reagiert darauf mit digitalen Kitaführungen und Mitmachprojekten für das erste Quartal.

Um neuen, interessierten Eltern Einblicke in die Einrichtungen der Kita „Lino“ zu ermöglichen, startet der Trägerverein noch in diesem Monat mit ersten digitalen Kita-Führungen. Auch Elterngespräche sollen dann per Zoom möglich sein. Wie Melanie Eichhorst, die Vorsitzende des Trägervereins, sagt, sind dafür keine speziellen technischen Voraussetzungen notwendig. „Sie brauchen nur einen Computerzugang mit Internet oder ein Smartphone.“

Als Träger habe sich der Verein in der gegenwärtigen Situation vor neue Herausforderungen gestellt gesehen. Um dem zu begegnen und eine Erziehungspartnerschaft zu den Eltern aufzubauen, die ihr Kind in der Kita „Lino“ betreuen lassen wollen, habe man zur Möglichkeit digitaler Führungen gegriffen.

Auch die Arbeit in den Einrichtungen hat sich in den vergangenen Monaten stark verändert. Fachliche Anpassungen des pädagogischen Alltags sind notwendig geworden. Das beginnt schon damit, dass Kinder und Eltern sich morgens an der Tür verabschieden. Gemeinsame Veranstaltungen mit Eltern und Kindern mussten ebenfalls abgesagt werden. Dabei sind die Familienangehörigen der Kinder für den Trägerverein wichtig. Melanie Eichhorst: „Sie sind in vielfacher Hinsicht eine wertvolle Unterstützung – denn sie schenken unseren Einrichtungen ihre Zeit, spenden Materialen und unterstützen uns bei der Pflege unserer Gärten.“

Vorbild Picasso

Um die Verbindung zwischen Kita, Kindern und Eltern während der Pandemie aufrecht zu erhalten, hat der Verein ein Mitmachprojekt für die nächsten Monate auf die Beine gestellt. Bis März können sich Kinder, Eltern und alle, die Lust haben, am Kreativwettbewerb der Kita „Lino“ unter dem Picasso-Motto „Kunst wäscht den Alltag von der Seele“ beteiligen. Dabei darf nach Herzensfreude gemalt, gebastelt und gematscht werden. Das Gewinnerwerk soll die neue Kita-„Lino“-Postkarte schmücken, eine Auswahl aus allen Beiträgen wird als Galerie auf der Homepage zu sehen sein.

Im Februar 2021 sucht die Kita die besten Backrezepte und Bastelideen. Dabei kann jeder mitmachen. Eichhorst: „Aus den eingegangenen Beiträgen möchten wir ein Buch zusammenstellen und als PDF-Dokument auf unserer Internetseite zur Verfügung stellen.“

Um das Thema Fotografie soll es sich im Monat drehen. Dabei werden besondere Momente der Corona-Pandemie gesucht. Die aktuellen und genauen Informationen zu den einzelnen Aktionen werden auf wwww.kitalino.de veröffentlicht. Zusendungen können per Mail an vorstand@kitalino.de oder per Post an Kita „Lino“, Stauffenbergallee 31, 15834 Rangsdorf, mit dem Stichwort „Mitmachaktion“ gesandt werden.

