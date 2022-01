Rangsdorf

Ein Opel-Fahrer bog am Dienstagabend in der Kienitzer Straße in Rangsdorf in den Kreisverkehr ein, ohne die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen Volkswagens zu beachten.

Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Alle Insassen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt und die Autos fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Polizisten nahmen den Unfall auf.

Von MAZonline