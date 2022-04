Rangsdorf

Die Gemeinde Rangsdorf will ein Entwicklungskonzept für die Arbeit mit Jugendlichen beschließen. Bei der für Dienstagabend angesetzten Sitzung der Gemeindevertreter stand dieser Punkt weit oben auf der Tagesordnung – allerdings wurde die Sitzung wegen technischer Probleme auf Donnerstag verschoben, weshalb eine Entscheidung zum Konzept noch aussteht.

Laut Beschlussvorlage soll das Entwicklungskonzept die öffentlich Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in der Gemeinde voranbringen. Seit 2020 hat die Verwaltung an dem 20-Seiten-Papier gearbeitet, das den Gemeindevertretern nun als Entwurf vorliegt. „Die Erarbeitung hat – aufgrund der eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten – circa ein Jahr länger gedauert, als dies ursprünglich geplant war“, teilte die Verwaltung mit.

In Rangsdorf leben rund 3.000 Menschen unter 27 Jahren

Insgesamt leben (Stand März 2022) rund 3.000 Menschen zwischen 0 und 27 Jahren in Rangsdorf, davon rund 560 Kleinkinder im Alter von 0 bis sechs Jahren und etwa 1.980 Kinder und Jugendliche von sechs bis 21 Jahren. In dem Konzept hat die Verwaltung aufgelistet, welche Angebote es für die jungen Menschen derzeit gibt: Bibliothek, BMX-Strecke, Sport- und Spielplätze sowie die Feuerwehren, das DRK-Familienzentrum und Sportvereine sind dort vermerkt.

Im August 2021 hatte die Verwaltung eine Online-Umfrage gestartet, die ermitteln sollte, welche Erfahrungen und Wünsche die Kinder und Jugendlichen in Rangsdorf haben. 170 zumeist 12- bis 18-Jährige haben daran teilgenommen. Wie die Umfrage ergab, sind 82 Prozent der Befragten sportlich in einem Verein aktiv. Freunde und Freundinnen treffen 65 Prozent von ihnen zu Hause, gefolgt vom Treffen am Kiessee, am Rangsdorfer See, am Bahnhof und beim Sport. 36 Prozent der Teilnehmenden besuchen einen Jugendclub, die überwiegende Mehrheit davon mit 91 Prozent den Rangsdorfer Jugendclub „Joker“.

Kinder und Jugendliche wünschen sich Kino in Rangsdorf

Ganz oben auf der Wunschliste der Kinder und Jugendlichen stehen ein Kino (59 Prozent), eine Disco (46 Prozent), Treffpunkte für Jugendliche (38 Prozent), Sportangebote (32 Prozent) und Spielplätze (25 Prozent). 80 Prozent der Befragten leben gern in Rangsdorf. „Wichtig ist den Kindern und Jugendlichen das Grün unserer Gemeinde, Freunde und Familie sowie die gute Anbindung an Berlin“, heißt es in dem Konzeptentwurf. Wer nicht gern in Rangsdorf wohne, habe häufig als Grund angegeben, dass er oder sie sich unerwünscht fühle. „Ein kritische Meinung, die zu denken gibt“, so die Verwaltung. Einige Jugendliche fühlten sich, als wolle sie keiner in der Nähe haben, unter anderem, weil sie häufig pauschal für Lärm oder Vandalismus verantwortlich gemacht würden.

Als Fazit schließt die Gemeinde, dass viele Jugendlichen sich den Ausbau oder Neubau von öffentlichen Treffpunkten in Rangsdorf und Groß Machnow wünschen. Schwerpunkte sollen dabei digitale Hotspots sein, die etwa für den Jugendpavillon und den Gutspark Groß Machnow angedacht waren. Der Konzeptgruppe sei wichtig, Angebote für Jugendliche zu etablieren, und die vorhandenen Angebote weiter zu entwickeln, hieß es. Dazu zählte zum Beispiel auch „eine jugendgemäße digitale Informationsplattform“. Doch wie alle guten Vorsätze hängt die Umsetzung wie so oft am Geld: Das Budget für den Jugendpavillon zum Beispiel wurde erst kürzlich im Haushalt 2022 gestrichen.

Jugendarbeit braucht dringend Personal

Vor allem in der Sozialarbeit – sowohl an den Schulen als auch in den Freizeiteinrichtungen – fehlt es der Gemeinde nach Analyse des Konzepts außerdem an Personal. Allein, um den dringend zusätzlichen Bedarf zu decken, fehlen zweieinhalb Kräfte. Für einen bedarfsgerechten Ausbau wären es – je nach Rechenmodell – bis zu zehn Stellen, die geschaffen werden müssten. Um den Bedarf zu decken, müsste die Gemeinde, soweit keine zusätzlichen Fördermöglichkeiten geschaffen werden, jährlich 93.000 bis 244.000 Euro aufbringen.

Von Lisa Neugebauer