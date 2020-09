Rangsdorf

Dass die Farbe Blau eine besondere Rolle im Alltag spielt, wurde am Wochenende in der Rangsdorfer Kulturscheune aufs Tapet gebracht. Bei Redensarten, Uniformen, Volksglauben, in Malerei und Musik begegnet man ihr in den verschiedensten Schattierungen von hell- über Veilchen- bis Nachtblau. Um das auf amüsante Weise bewusst zu machen, waren Gerta Stecher, Vortrag und Gesang, und Pianistin Christine Obermann aus Berlin zu Gast.

Diesmal erlebten Veranstalter wie auch Besucher und Künstler ein „blaues Wunder“: Waren die Corona bedingt reduzierten Plätze in der Scheune in den vergangenen Wochen stets ausverkauft, blieben diesmal einige leer. Das mochte auch daran liegen, dass inzwischen weitere Akteure in der Region ihr Veranstaltungsprogramm angefahren haben.

Chanson, Rock oder Operette

Gerta Stecher stellte die Farbe Blau in Texten und Chansons, Rock oder Operette vor. Erstaunlich, wie viele Dichter und Komponisten sie zusammen tragen konnte, die sich ihrer bedienten. Ein Tisch auf der Bühne, mit einer Blaudruck-Decke, blauen Flaschen und Gläsern dekoriert, war ein Einstieg, der manchem Zuschauer bereits ein Lächeln entlockte. Geglückter als ihr gesanglicher Einsatz war die akribische Recherche Gerta Stechers zu den unzähligen Blau-Begriffen, die man ohne zu zögern verwendet – etwa blaue Stunde, blau machen, Blaubart, blauer Brief oder Blauhelme – und deren erhellende Erklärung der Herkunft sie mimisch und gestenreich vortrug.

Schauspielerische Ader

Dabei kam die schauspielerische Ader der gebürtigen Chemnitzerin durch, die sich schon seit Kinderzeit in Kostüm, mit Ballettschuhen oder Modellkleid auf Bühne und Laufsteg bewegt. Nach dem Studium der Kulturwissenschaft/Ästhetik blieb sie in Berlin und arbeitete als Dramaturgin, Regisseurin und Autorin bei der DEFA. Nach der Wende machte sie sich als Journalistin und Fotografin selbstständig und startete vor etwa zehn Jahren mit Solo-Musikprogrammen. „Das Blau der Welt“ ist seit Herbst 2019 ihr siebentes. Die Zusammenarbeit mit Christine Obermann gab dem Abend viel Wohlklang.

In der Scheune trugen drei Freundinnen aus Blankenfelde, die der Kulturhunger dorthin getrieben hatte, Lieder zusammen, die sie vermissten. Wie Wolfgang Buck vom Kulturverein blaue Blumen zur Verabschiedung der Künstlerinnen: Zum Schluss konnte er unter Beifall doch noch zwei blaue Hortensien überreichen.

Von Andrea von Fournier