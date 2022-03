Rangsdorf: Kulturministerin Manja Schüle besucht Gedok

Rangsdorf

„Corona zum Trotz: Die Künstlerinnen und Künstler im Land Brandenburg waren auch in Pandemie-Zeiten kreativ und vital“, so Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) über das aktuelle Ausstellungsprojekt der brandenburgischen Künstlerinnengemeinschaft Gedok in Rangsdorf. Am Sonntagnachmittag wohnte sie der Midissage von „MIKRO“ bei und hielt die Laudatio.

Mikrostipendien des Landes für Künstlerinnen und Künstler

18 angewandte und bildende Künstlerinnen der Gedok haben dafür neue Werke eingereicht. Alle Arbeiten sind entstanden im Rahmen der so genannten Mikrostipendien, welche das Land Brandenburg während der Corona-Pandemie für Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Musik und Darstellende Kunst aufgelegt hatte. Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde das im Mai 2020 erstmals initiierte Mikrostipendien-Programm fortgesetzt. Insgesamt vier Millionen Euro wurden für bis zu 1000 Kreative im Land ausgelobt. Für die jeweils 4000 Euro Mikrostipendium konnten sich Interessierte mit Projektskizzen bewerben.

„Die Mikrostipendien waren unsere Antwort auf Corona. Ich freue mich, dass wir Künstlerinnen und Künstlern damit in schwierigen Zeiten die weitere künstlerische Betätigung ermöglichen konnten, flexibel und unbürokratisch“, erklärt Manja Schüle. Von Anfang an sei das Ziel gewesen, die vitale und vielfältige Kulturszene in Brandenburg zu erhalten, so die Ministerin. „Diese Zeiten zeigen eindrucksvoll, wie wichtig, wie wertvoll eine freie Kunst- und Kulturszene ist – und die Ausstellung zeigt es auch. Mein Tipp: Besuchen Sie ‘MIKRO‘ und überzeugen sich selbst!“, lädt sie nach Rangsdorf ein.

Zeichnung, Druckgrafik, Keramik, Malerei und Bildhauerei bis zu Performance und Literatur – große Formate, kleine Studienarbeiten und Texte: Die interdisziplinäre Werkschau „MIKRO“ vereint die Künstlerinnen der Ausstellung sowie drei Gedok-Schriftstellerinnen, die im Rahmen der Mikrostipendienprogramme des Kulturministeriums ebenfalls neue Werke geschaffen haben. Jana Weinert hat ihre Lyrik und Prosa vor wenigen Tagen vorgestellt. Am 31. März liest die Rangsdorfer Autorin Yvonne Zitzmann, am 7. April Carmen Winter.

Das Besondere an der Midissage am Sonntag war, dass ein Teil der Ausstellung endete und ein neuer begann. Zu sehen sind die aktuellen Werke noch bis zum 24. April. Das Gedok-Haus in der Seebadallee 45 ist von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Von MAZonline