Fürs nächste Treffen der Initiative Kulturmeile Rangsdorf, in der sich der örtliche Kulturverein (KV), Evangelische Kirchengemeinde, GEDOK und Bibliothek zusammengeschlossen haben, und bei der das Veranstaltungsmagazin „posted“ entworfen wird, hat Wolfgang Buck den großen Wunsch, dass wieder „alle Veranstaltungen wie geplant, vielleicht ein wenig Besucher reduziert“, ablaufen mögen. Zu lange schon dauert nicht nur für den KV-Vorsitzenden die Kultur lose Zeit in der Gemeinde.

Doch gegen die Pandemie und ihre Einschränkungen für Künstler und Kulturinteressenten war man machtlos. Die Akteure im etwa 30 Mitglieder zählenden Verein planen ihre Veranstaltungen für das ganze Jahr im Voraus, Anfragen und Angebote, in der Kulturscheune oder bei Partnern wie im „Kunstflügel“ der GEDOK gastieren zu wollen, liegen für eine noch längere Zeit vor. Einige Auftritte wurden in das Jahr 2021 verschoben.

Alles läuft auf Sparflamme

Eike Mewes, verantwortlich für die Programmgestaltung, schüttelte beim Krisengespräch zu Corona-Beginn den Kopf: „Mensch, wir müssen doch etwas unternehmen!“, wandte er sich an Buck und dachte dabei an die Künstler, die in den kommenden Wochen ein Engagement in Rangsdorf hatten. Ihnen entgingen die Einnahmen, wie allerorts in dieser Situation. Gleichzeitig lief die Kommunikation innerhalb des Vereins auf Sparflamme, da man sich nicht treffen konnte.

Wolfgang Buck hatte die Idee, die Kontakte wieder aufleben zu lassen und gleichzeitig den Künstlern zu helfen: „Wir könnten im Verein intern Spenden als Künstlernothilfe sammeln“, schlug er vor. Die Mitglieder wurden per Mail informiert und über ein halbes Dutzend von ihnen spendeten mehr als 700 Euro . Damit waren natürlich nicht alle Gagen voll abgedeckt. Der Vorstand des Vereins entschied über die Verwendung der Gelder: Eine Zossener Puppenkünstlerin, ein Kabarettist aus Weimar und ein Schauspieler wurden bedacht und „alle haben sich heftig bedankt“, sagt Wolfgang Buck.

Am Freitag gastiert ein Pianist aus Berlin

Geplante Veranstaltungen mit eigenen Akteuren, so der ausgefallene „Rangsdorfer Abend“ mit Hobbymaler Konrad Schwabe, sollen so rasch wie möglich nachgeholt werden. Die Gelegenheit, Kultur vorsichtig wieder aufleben zu lassen, ergibt sich in dieser Woche. Am Freitag spielt der Berliner Pianist Andreas Wolter „Perlen der Wiener Klassik und Romantik“ in der Kulturscheune. Der Künstler hat zwei Veranstaltungen nacheinander zugesagt, weil wegen der Abstandswahrung nur 25 bis 30 Besucher in der Räumlichkeit Einlass finden. Keine schlechte Idee, den Wiedereinstieg ins kulturelle Leben mit Mozart, Haydn, Chopin, Schubert und Beethoven zu feiern.

Die Klavierkonzerte finden am Freitag, dem 10. Juli, um 17.30 und 20 Uhr in der Kulturscheune Rangsdorf, Seebadallee 53, statt. Karten: Telefon 033708/92 90 90

Von Andrea von Fournier