Rangsdorf

In der Westgotenallee in Rangsdorf kam es am Sonntagnachmittag zu einem Brand. Unbekannte Personen hatten ein Lagerfeuer nicht richtig abgelöscht, so dass sich Glutnester bildeten, die auf das daneben befindliche Waldstück übergriffen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, das sich auf einer Fläche von rund 80 Quadratmetern erstreckte. Für Personen und Gebäude bestand keine Gefahr. Die Polizei hat eine Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Von MAZonline