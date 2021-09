Rangsdorf: Letztes Mittwochsgespräch dreht sich ums Klima

Rangsdorf

In dieser Woche fand am Rangsdorfer See das letzte Mittwochsgespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde, Klaus Rocher (FDP), statt. Er tauschte sich dieses Mal mit nur 13 Einwohnerinnen und Einwohnern zum Thema Klimaschutz aus.

Lesen Sie auch: Auftakt der See-Gespräche: Zukunft Rangsdorfs steht auf der Tagesordnung

Fünf Wochen lang hatte sich der Bürgermeister jeden Mittwoch mit Rangsdorferinnen und Rangsdorfern zum Gespräch im Lido getroffen. Es ging um die Themen Verkehr und Mobilität, Schule und Hort, Kita, Jugend und Kultur – und eben Klimaschutz.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klimakrise ist auch in Rangsdorf sichtbar

Denn auch in Rangsdorf leidet die Natur unter den Folgen der Klimakrise: Pegelstände fallen und Bäume vertrocknen beziehungsweise werden anfälliger für Krankheiten. Viele Rangsdorfer Kiefern sind vom Kiefernfeuerschwamm befallen. Rocher skizzierte in dieser Woche die Probleme und stellte Lösungsvorschläge zur Diskussion, die im Konzept „Rangsdorf 2035+“ festgeschrieben werden sollen.

Nur 13 Rangsdorfer und Rangsdorferinnen kamen zum letzten Mittwochsgespräch an den Rangsdorfer See. Quelle: Gemeinde Rangsdorf

Demnach gibt es unter anderem die Idee, Ausgleichsfonds für Ersatzpflanzungen zu etablieren, die Menschen unterstützen, die auf dem eigenen Grundstück zusätzliche Bäume pflanzen. Zudem soll künftig eine Beratung zur Neupflanzung von Bäumen angeboten werden, bei der Arten empfohlen werden, die mit dem Klimawandel besser zurechtkommen. Ein zweiter Klimagarten könnte hinter der Grundschule in Groß Machnow entstehen und im benachbarten Gutspark werden Wildblumenwiesen angelegt.

Diskussionen beim Mittwochsgespräch im Lido

Konsens bestand unter den Teilnehmern des Mittwochsgesprächs darin, dass all diese Maßnahmen sinnvoll sind. Wie der Klimaschutz in Rangsdorf jedoch am besten gemanagt werden soll, wurde von ihnen kontrovers diskutiert. Einig war man sich darin, dass es dabei eine enge Zusammenarbeit mit den benachbarten Kommunen geben sollte.

Von Lisa Neugebauer