Rangsdorf

Beim Einparken auf einem Parkplatz in der Seebadallee stieß ein Volvo am Donnerstagnachmittag mit einem Fußgänger zusammen. Dieser hatte sich kurz hingehockt, um sich die Schnürsenkel zuzubinden. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZonline